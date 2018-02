Vladimir Luxuria e Michael Terlizzi/ Avances a Pomeriggio 5 al figlio di Franco: "Da vicino è ancora più bello

Vladimir Luxuria e le avances a Michael Terlizzi a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso stuzzica l'opinionista che ironizza sul rapporto col figlio di Franco Terlizzi

13 febbraio 2018 Anna Montesano

Nello studio di Pomeriggio 5 ha fatto il suo ritorno "Il Bono" dell'Isola dei Famosi 2018: è così che è ormai ben noto il figlio di Franco Terlizzi, Michael Gabriel Terlizzi, diventato uno degli ospiti fissi del salotto di Barbara D'Urso. Al suo fianco, nel corso della diretta di oggi, un'altra gradita ospite Vladimir Luxuria. Una presenza non casuale quella della nota opinionista che è stata la prima a segnalare attraverso i social la presenza nel pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 di "un angelo". Quell'angelo era proprio Michael Terlizzi, che Barbara D'Urso oggi, a Pomeriggio 5, ha sapientemente fatto sedere al suo fianco. E, inevitabilmente, le scene di avances sono servite. Vladimir Luxuria chiede al figlio di Franco Terlizzi se è fidanzato, ma il ragazzo dichiara di essere single.

VLADIMIR LUXURIA: "IO E MICHAEL ABBIAMO SCAMBIATO QUALCHE MESSAGGIO"

"Io l'avevo visto solo qualche secondo inquadrato e avevo capito che era un bel ragazzo, da vicino è ancora più bello, in questi giorni ci siamo anche mandati dei messaggi per conoscerci meglio" dichiara Vladimir, stuzzicata da Barbara D'Urso che li vede "Molto carini vicini". La Luxuria gioca con ironia sul fascino di Michael Gabriel Terlizzi - che potrebbe essere ospite della D'Urso anche domani proprio per parlare di suo padre Franco all'Isola dei Famosi 2018 - e scherza sul possibile incontro con il suocero una volta tornato in Italia. "Chissà come la prenderà mio suocero" ironizza ancora l'opinionista, mentre Michael sta al gioco.

