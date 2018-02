ANTONELLA CLERICI VIA DALLA RAI?/ Domenica In può convincerla a restare: gli scenari possibili

Antonella Clerici via dalla Rai? Domenica In può convincerla a restare: gli scenari possibili sul futuro dell'amatissima conduttrice. Il contratto è in scadenza e ha nuove ambizioni...

14 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Antonella Clerici via dalla Rai? Una domanda, due sole certezze: il contratto con la Tv di Stato scade a giugno 2018 e la celebre conduttrice ha nuove ambizioni. “Ho una mia idea: dedicarmi al prime time e a qualche seconda serata, recuperando il mio mestiere di giornalista”, ha dichiarato recentemente la Clerici ai microfoni del settimanale Oggi. Non è questa però l'affermazione che getta ombre sulla sua permanenza in Rai. “Questo è il mio progetto con la Rai, bisogna vedere se la Rai vorrà avere un progetto con me. (…) E se non sarà possibile, prenderemo in considerazione altre proposte e altre Reti”. Antonella Clerici a Mediaset? In effetti sarebbe un cambiamento a dir poco clamoroso, ma è un'ipotesi che avrebbe senso solo se avesse un programma serale, perché non ci sembra che ci siano programmi adatti a lei al momento nel day-time del Biscione. E se invece ci fosse un pensiero Cairo? Del resto ha già “scippato” Massimo Giletti alla Rai... Per ora solo supposizioni di fantatelevisione.

ANTONELLA CLERICI VIA DALLA RAI? CON DOMENICA IN INVECE...

Antonella Clerici è pronta a mettersi alla prova con qualche seconda serata “sperimentale”, ma aspira ad un programma in prima serata. In questo modo avrebbe la possibilità di ridurre al minimo la sua presenza nel day-time di Raiuno. Ci sarebbe però una soluzione che metterebbe d'accordo tutti: Domenica In. In questo modo la conduttrice avrebbe più tempo da trascorrere in famiglia e la Rai non perderebbe una delle presentatrici italiane più amate. Non solo: Antonella Clerici ha le qualità per rilanciare un programma importante come Domenica In, affossato in questa stagione dai pessimi risultati raccolti dalle sorelle Cristina e Benedetta Parodi per quanto riguarda gli ascolti tv. Come andrà a finire? C'è chi dice che alla Rai il rinnovo del contratto di Antonella Clerici potrebbe risultare poco conveniente, ma i risultati che riesce ad ottenere dimostrano che vale “l'investimento” e la fiducia.

