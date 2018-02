Amici 17 Ed.2018/ Black Soul Trio eliminati? Responso rimandato, nuovi esami in arrivo

Amici 17 edizione 2018, anticipazioni: eliminazione in arrivo per Matteo e i Black Soul Trio? In attesa del responso in arrivo per gli allievi gli esami di sbarramento.

14 febbraio 2018

Torna anche oggi il doppio appuntamento con Amici di Maria De Filippi, prima su Real Time a partire dalle 13.50, poi su Canale 5 con "Aspettando il serale". Gli allievi della scuola sono tutti sotto l'occhio vigile dei professori, soprattutto in questa fase del programma. A breve tutti i ragazzi saranno sottoposti ad un esame di sbarramento di fronte all'intera commissione che deciderà se concedere loro l'accesso al serale. Come sempre i ragazzi potranno ottenere l'accesso o attraverso un si unanime di tutti i professori, o attraverso una sfida con tre dei ragazzi della scuola o se scelti dai coach del serale che scopriremo più avanti. Intanto nella scuola non mancano momenti di crisi per gli allievi. Ieri è toccato ad Emma un momento di forte sfogo, il tutto nel corso della lezione avuta con Carlo Di Francesco.

NUOVA ELIMINAZIONE NELLA SCUOLA DI AMICI 17?

La cantante sembra vivere un momento particolare che potrebbe ostacolare il suo percorso verso il serale. Altra questione ancora da risolvere nella scuola di Amici 17 è il destino dei Black Soul Trio. Se Zic ha ottenuto dai professori, e grazie all'intervento di Paola Turci, un'altra possibilità per mostrare le sue qualità, di Matteo e della sua band non si è parlato. Tutto è stato rimandato ma si potrebbe parlare di loro proprio nella puntata di Amici in onda oggi su Real Time. Verranno eliminati o, come Zic, otterranno un'altra chance dai professori? La loro situazione è in bilico, così come quella di altri allievi della scuola, come Luca Vismara, Einar - ancora tenuto sotto osservazione da Zerbi e Di Francesco - e molti altri.

