BEAUTIFUL / Nicole riceve i documenti per l'adozione di Lizzie ma... (Anticipazioni 14 febbraio)

14 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Il giorno di San Valentino non sarà portatore di buone notizie nelle trame di Beautiful, soap in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Nella puntata odierna, infatti, una famiglia sarà messa a dura prova a causa di un improvviso voltafaccia, che potrebbe mettere in discussione ogni cosa: Nicole, dopo avere appreso i propri problemi di sterilità, si è resa conto di avere comunque un'opportunità di diventare mamma. Lei una figlia già ce l'ha e, ad aggiungere carne al fuoco, è arrivata la notizia che i documenti per l'adozione di Lizzie non sono stati completati regolarmente. Ecco perché Maya si presenterà oggi al cospetto della sorella per chiederle di apporre le ultime firme mancanti. Si tratterà, a suo avviso, solo di un piccolo dettaglio che potrà essere risolto senza problemi ma la reazione di Nicole sarà ben diversa del previsto...

Beautiful: Nicole rifiuta di firmare i documenti

Questo pomeriggio a Beautiful, Nicole non sarà affatto convinta di firmare i documenti dell'adozione di Lizzie. Per questo motivo, chiederà a Maya del tempo per poter prendere la decisione giusta. Il fatto, comprensibilmente, farà entrare nel panico sia la sorella maggiore che lo stesso Rick! Mentre si consumerà questo piccolo dramma Forrester / Avant, alla villa terrà banco la discussione relativa al possibile cambiamento di Sheila Carter. Quest'ultima chiederà un'opportunità a Ridge ed Eric, dichiarando di essere cambiata e di essere tornata a Los Angeles di essere una donna nuova. Ma se il patriarca sembrerà disposto a concederle un'altra possibilità (come più volte, ahimè, accaduto in passato) ben diverso sarà il caso di Ridge: per lo stilista, Sheila è una donna crudele e pericolosa e come tale deve essere allontanata dalla famiglia definitivamente. Dopo tanti errori commessi con la ex moglie, Eric darà ascolto al figlio?

