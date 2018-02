Ballando con le Stelle 2018 a I soliti Ignoti/ Video, Milly Carlucci svela il cast: “Oggi prime anticipazioni”

14 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Milly Carlucci è pronta a svelare il cast completo di Ballando con le Stelle 2018. La conduttrice lo farà però a piccole “dosi”, cioè con anticipazioni che daranno vita ad una sorta di maratona nei vari programmi di Raiuno. Si comincia oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, con I soliti Ignoti, la trasmissione condotta dal collega Amadeus. Lo ha annunciato la stessa Carlucci sui social. “Oggi una ghiotta anticipazione sul cast. Sono circolati tanti nomi: ci sarà una conferma, una smentita o una novità? Seguitemi a I Soliti Ignoti e vedrete...”, ha dichiarato la conduttrice in un video pubblicato su Twitter. Ma non è finita qui: “Domani farò una maratona in tutti i programmi di Raiuno per raccontarvi altri nomi del cast di Ballando con le Stelle. Quindi domani sarà un vero Ballando Day. Seguitemi e poi commentate, fatemi sapere il vostro pensiero. Ciao!”, ha aggiunto Milly Carlucci nel filmato che vi proponiamo di seguito.

Ci siamo! Questa sera a I Soliti Ignoti alcune anticipazioni sul cast di #ballandoconlestelle e domani Ballando Day, una maratona nei vari programmi di @RaiUno per svelare il cast completo! Seguitemi e commentate!! A presto pic.twitter.com/stF1EfGFXF — Milly Carlucci (@milly_carlucci) 14 febbraio 2018

BALLANDO CON LE STELLE, ANTICIPAZIONI E ANNUNCI

È quasi tutto pronto per la 13esima edizione di Ballando con le Stelle 2018. La novità di quest'anno è rappresentata dai momenti nella fascia pomeridiana dedicata ai casting dei gruppi che si esibiranno in diretta in una gara alternativa ai vip. Il cast è ancora segretissimo, ma non mancano le indiscrezioni e qualche conferma da parte dei primi concorrenti. Lo ha fatto ad esempio Francisco Porcella, campione di surf a livello mondiale, a cui si aggiungono Eleonora Giorgi e Nathalie Guetta. La prima è una celebre regista, scrittrice e produttrice, l'altra è un'attrice famosa per recitare da 18 anni nella fiction Don Matteo. Le indiscrezioni parlano anche di Giovanni Ciacci, costumista di Detto Fatto, Massimiliano Morra, attore di fiction di Canale 5, Jessica Notaro, ex Miss Italia sfregiata con l'acido dal fidanzato, e Filippa Lagerback, futura moglie di Daniele Bossari. Per quanto riguarda la giuria, Selvaggia Lucarelli ha confermato la sua presenza citando proprio un pezzo de IlSussidiario.net: “So che questo dubbio vi toglie il sonno da mesi, ma sì, sarò a Ballando con le stelle”, ha twittato.

So che questo dubbio vi toglie il sonno da mesi, ma sì, sarò a Ballando con le stelle. https://t.co/mPEAgmgZ1u #BallandoConLeStelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 13 febbraio 2018

