Barbara D'Urso single innamorata/ "Io festeggio San Valentino con voi!", foto

Barbara D'Urso non dimentica il suo pubblico neanche in occasione della festa degli innamorati: la nota conduttrice, infatti, festeggerà San Valentino con...

14 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Barbara D'Urso

A dispetto dei tanti rumors che di tanto in tanto si concentrano sulla sua vita sentimentale, Barbara D'Urso è single, ma il suo cuore, come la stessa conduttrice continua a confermarne, appartiene ai suoi due figli e al pubblico che ogni giorno segue con costanza i suoi programmi. È per questo che la D'Urso, pubblicando un post sul suo profilo social, ha ammesso di voler festeggiare il suo San Valentino insieme ai suoi tanti telespettatori, coloro che nel messaggio definisce affettuosamente come i suoi fidanzati. Di seguito, le parole che la conduttrice ha condiviso nel primo pomeriggio di oggi su Facebook: "Buongiorno e buon San Valentino!!!! Con chi festeggiate?? Io festeggio con voi perché sono fidanzata con voi!! #graziesemprepergliascolti #sanvalentino #colcuore". Sarà un San Valentino da single per l'amata protagonista dei pomeriggi di Canale 5? Se vi siete persi il post, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente sul suo profilo social.

I VECCHI FLIRT

Al timone di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, Barbara D'Urso continua a collezionare un successo dopo l'altro, complice l'affetto dei tanti telespettatori che ogni giorno scelgono di "stirare" in sua compagnia. La conduttrice, però, attualmente non è impegnata in una relazione sentimentale e, anche se diverse volte è sfinita sotto la lente di ingrandimento a causa di veri o presunti flirt, a oggi la nota protagonista dei pomeriggi di Canale 5 conferma di essere single. Qualche mese fa, la "Carmelita" più amata della tv ha infiammato le pagine del gossip a causa dell'amicizia con l'attore e produttore cinematografico Gerard Butler, con il quale è stata paparazzata a Ischia in occasione del Global Festival. I rumors, però, non sono mai stati confermati dai diretti interessati, i quali, nonostante le romantiche cenette confermate da Novella 2000, non avrebbero mai dato il via a una vera e propria relazione sentimentale. Solo un amore estivo o un'amicizia come tante?

