Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ San Valentino alle Maldive con Santiago (foto)

Belen Rodriguez ed Andrea Iannone si godono una vacanza d'amore in un resort a cinque stelle alle Maldive con il piccolo Santiago. Prove tecniche di famiglia allargata?

14 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Belen Rodriguez alle Maldive

Belen Rodriguez ed Andrea Iannone, in occasione di San Valentino, si sono regalati una romantica vacanza alle Maldive, assieme al piccolo Santiago, per staccare spina dal tram tram di tutti i giorni. La coppia, apparsa in splendida forma, come testimoniano gli scatti del settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha scelto un resort a cinque stelle per la loro breve ma intensa luna di miele. In un posto, però, a rischio perché, nei giorni scorsi, la Farnesina, aveva avvertito di evitare viaggi a Male, capitale maldiviana, scossa da un possibile colpo di Stato. Alla fine, però, la showgirl ed il suo compagno non hanno rinunciato alla paradisiaca meta: "Quando abbiamo letto del caso, eravamo indecisi se partire. Poi dal resort ci hanno assicurato che non ci sarebbero stati problemi e allora eccoci qui". Tra baci sulla spiaggia, un bagno in acqua e qualche gioco al riparo da occhi indiscreti, i due fidanzati si godono il mare ed il sole di uno degli atolli più belli del nostro pianeta. Prove ufficiali di famiglia allargata, quindi. Il piccolo Santi sembra perfettamente a suo agio con il motociclista e la mamma durante l'assenza di papà Stefano De Martino, impegnato, come inviato dall'Honduras, a gestire i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018.

ANDREA IANNONE: PROVE DI FAMIGLIA ALLARGATA CON BELEN?

Andrea Iannone, solo poche settimane fa, alla rivista diretta da Alfonso Signorini, ha svelato la formula magica per costruire un rapporto di coppia stabile con una donna come Belen: "La mattina facciamo colazione insieme, poi lei porta il bimbo a scuola, andiamo in palestra. Il pomeriggio ognuno sbriga le sue cose di lavoro. La sera guardiamo la tv e andiamo a letto. Usciremo una volta ogni due settimane, tranne quando viaggiamo". Il motociclista, però, sui social, ha scelto, in accordo con la compagna, di condividere lo stretto necessario con i 'curiosi' internauti, tenendo per sè gli aspetti più intimi della loro convivenza: "Non amiamo farci foto insieme, adoriamo goderci il tempo insieme, e questo per chi vive sui social o sui giornali è un grandissimo male. […] Le faccio un esempio: noi non pubblichiamo foto sui social insieme e per tutti siamo: in crisi, lasciati, separati, eccetera. […] I nostri genitori sono cresciuti così? Ma dai. Invece poi succede che la sera mi ritrovo con lei, mangiamo un brodino insieme e alle dieci a nanna. Mentre fuori il mondo parla". Che dire, adesso, di fronte a tanta complicità, non resta che ufficializzare il loro amore magari con il matrimonio. Belen sarà d'accordo?

