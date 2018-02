CECILIA CAPRIOTTI VS MARCO FERRI / Lei accusa: "Non può parlarmi di etica" (Isola dei famosi 2018)

Cecilia Capriotti, dopo l'eliminazione a L'Isola dei famosi 2018, ha lanciato una frecciatina a Marco Ferri, parlando del loro misterioso primo incontro...

14 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Cecilia Capriotti ha concluso ieri la sua avventura all'Isola dei famosi 2018. Come lei stessa aveva immaginato, infatti, ha avuto la peggio su Alessia Mancini e Simone Susinna e ha fatto ritorno a casa non prima di avere lanciato una frecciatina ad un suo compagno di avventura. Ancora delusa per le nominations di massa della puntata precedente, la Capriotti si è espressa contro Marco Ferri, sorprendendo i telespettatori incuriositi dalla sua dichiarazione. Dopo avere appreso di essere stata eliminata, ha infatti affermato: "Marco non può parlarmi di etica, perché lui ricorda bene dove ci siamo conosciuti". E dunque? Dove si sono conosciuti? E soprattutto cos'era accaduto tra loro? Dobbiamo proprio ammetterlo, in questa edizione di noia ci attacchiamo proprio a tutto e così, il caso di Cecilia e Marco, è diventato oggi un nuovo gate, chiarito parzialmente dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Il passato di Cecilia Capriotti e Marco Ferri

Roberto Alessi ha pubblicato nel sito ufficiale di Novella 2000 un video nel quale ha chiarito i trascorsi di Cecilia Capriotti e Marco Ferri. Il direttore ha rivelato di sapere dovei due concorrenti dell'Isola dei famosi 2018 si sono conosciuti ovvero nell'agenzia di Lele Mora, che allora era una delle prestigiose d'Italia. A quei tempi la Capriotti era fidanzata con uno dei collaboratori di Mora mentre Ferri era un aspirante futuro personaggio televisivo. Non sembra dunque esserci niente di tanto sorprendente in questo primo incontro, tanto che Alessi ha concluso precisando: "Che strano! Quando non si sanno le cose". Ma il dubbio, anche dopo questo chiarimento, resta nell'aria: la Capriotti si riferiva proprio al primo incontro in agenzia, fatto che non sembra nascondere nulla di compromettente, o c'era sotto dell'altro? Attendiamo le prossime ospitate nei salotti televisivi della naufraga eliminata per saperne di più...

