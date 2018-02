Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Presto genitori? E sul canna-gate di Monte all'Isola dei Famosi 2018...

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, coppia affiatata anche dopo la fine del Grande Fratello Vip, commentano lo scandalo cannagate con protagonista Francesco Monte all'Isola 2018

14 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser trascorreranno, oggi, il primo San Valentino assieme, come coppia ufficiale dall'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Stasera, come dichiarato al settimanale Chi, in edicola questa settimana, si regalerà una cena romantica, molto intima, lontani dalla famiglia e dagli amici, con cui, in questi mesi, hanno trascorso, gran tempo. I due piccioncini, in tempi più o meno brevi, sognano di mettere su famiglia magari, ufficializzando la loro unione con il matrimonio e l'arrivo della cicogna. E' l'ex ciclista ad essere ben disposto nei confronti di quest'ultima possibilità: "Vedrei più lei come mamma che me come papà, anche se con i bambini sono abbastanza bravo, ho tre nipoti. Cecilia è premurosa, materna, mi accudisce e si prende cura di me". Anche la sorella di Belen, in futuro, potrebbe calarsi nei panni di una perfetta mamma, dopo essersi allenata duramente come zia del piccolo Santiago: "Come padre l’ho visto con i suoi nipoti e con Santiago, ha molta pazienza. Pensare a una famiglia ora è presto. Ma quando sei innamorata, certo, sogni di sposarti e avere figli". Scelta anche la città in cui vivranno assieme: l'ex gieffino, infatti, si dividerà tra Milano e Trento per seguire anche l'attività di famiglia

IL CANNAGATE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, in maniera più o meno, implicita, sono stati coinvolti nello scandalo della cannagate che, in queste settimane, ha investito Francesco Monte che ha lasciato l'Isola dei Famosi per difendersi nelle sedi opportune dalle affermazioni dure di Eva Henger, secondo cui, l'ex tronista avrebbe fumato canne in presenza degli altri compagni d'avventura prima dell'inizio del gioco. Moser, che, ieri ha ricevuto il Tapiro d'oro per l'incontro fortuito tra la sorella di Belen e l'ex fidanzato nei pressi della sua abitazione, liquida seccamente la vicenda: "Monte non fa parte della mia vita". La modella argentina, invece, anche a distanza, fa il tifo per l'ex compagno che, a suo dire, sarebbe solamente la vittima di un banale pettegolezzo destinato ad esaurirsi una volta spente le telecamere sulla dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi e che, forse non avrà alcuna ripercussione legale: "Sono dell’idea che non bisogna giudicare le persone. Eva ha detto che Francesco dovrebbe curarsi? Che si andasse a curare lei, Francesco è un ragazzo perbene, sono altre le cose da curare, non criminalizzo chi si fuma una canna e mi dispiace che sia uscito dall’Isola perché gli avrebbe cambiato la vita. Se si fosse innamorato sarei stata felice per lui"

