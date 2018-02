Chi l'ha visto?/ Anticipazioni 14 febbraio: gli omicidi di Pamela e Jessica

Chi l'ha visto?, anticipazioni 14 febbraio: Federica Sciarelli conduce in prima serata su Raitre un nuovo appuntamento dedicato alle giovani vite spezzate di Pamela e Jessica.

14 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Chi l'ha visto - Federica Sciarelli

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? Oggi, mercoledì 14 febbraio, in prima serata su Raitre, Federica Sciarelli conduce una nuova puntata del programma che si occupa sia di ritrovare persone scomparse che di far luce sugli omicidi più efferati che sconvolgono l’opinione pubblica. Quello odierno sarà un appuntamento particolarmente toccante perché al centro della serata ci saranno le giovani vite spezzate di Pamela Mastrogiacomo e Jessica. Pamela, 18enne, voleva chiudere con il passato e cominciare un nuovo capitolo della sua vita, ma ha perso la vita incrociando la propria strada con quelle di persone sbagliate. Jessica, invece, è morta per aver respinto gli approcci insistenti dell’uomo che le ha poi tolto la vita. Nel corso del nuovo appuntamento di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli, con i suoi collaboratori, aggiornerà il pubblico sulle sviluppo delle indagini sull’omicidio di Macerata e Milano.

Per l’omicidio di Pamela Mastrogiacomo, uccisa e fatta a pezzi i cui resti sono stati ritrovati in due trolley, sono stati fermati il 22enne Lucky Desmond e il 27enne Awelima Lucky. Secondo gli inquirenti, Pamela sarebbe stata prima stordita in salotto con un colpo alla tempia, uccisa con coltellate al fegato e poi fatta a pezzi. Nell’appartamento sono state trovate tracce di sangue sia sulla terrazza che in vari punti del salotto. Gli inquirenti, inoltre, stanno cercando di capire il ruolo del quarto indagato. Non sono ancora chiari, tuttavia, i moventi dell’omicidio. Per l’omicidio della 19enne Jessica Valentina Faoro è stato fermato il tranviere 39enne Alessandro Garlaschi. Secondo i primi accertamenti, la giovane non avrebbe subito violenza sessuale. Tuttavia, nell’appartamento dell’uomo è stato trovato un biglietto che confermerebbe il movente sessuale: “Ciao bimba sai che tvb. E ci tengo un casino a te!". Nella nuova puntata di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli cercherà di capire a che punto sono le indagini dei due omicidi.

