Dance Dance Dance/ Anticipazioni quarta puntata: chi sarà eliminato? Tornano esibizioni singole (14 febbraio)

Dance, Dance, Dance anticipazioni quarta puntata 14 febbraio: il talent show torna in onda su Fox Life con le esibizioni singole. Quale coppia sarà eliminata?

14 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Dance, Dance, Dance

Dopo la pausa sanremese, in prima serata su Fow Life, torna in onda la seconda stagione di Dance, Dance, Dance con la quarta puntata. A giudicare le esibizioni delle coppie ancora in gara ci sono Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri. Dopo la terza puntata, la classifica vedeva al primo posto le coppia formate da Giulia e Silvia Provvedi (Le Donatella) e da Cristina Marino e Giulio Berruti. Al secondo posto ci sono Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso; Carlotta Ferlito e Frank Chamizo sono, invece, terzi. Al quarto posto, invece, abbiamo Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi mentre al quinto si piazzano Dino Abbrescia e Susy Laude. Anche nel quarto appuntamento, il meccanismo di eliminazione sarà davvero spietato. I quattro giudici, infatti, potranno ribaltare la classifica con i loro voti. Le due coppie peggiori in Danger Zone. La coppia che dovrà abbandonare il programma sarà decisa nel Dance Off a eliminazione diretta.

ANTICIPAZIONI QUARTO SERALE

Cosa succederà nel quarto serale di Dance, Dance, Dance? Laccio ha deciso di puntare ancora sulle esibizioni singole. Cristina, Tommaso, Samanta, Frank, Susy e Giulia si sono così sottoposti ad una serie di prove senza il rispettivo compagni. Alcuni hanno dovuto superare prove difficili mentre altri si sono cimentati in stili che non avevano ancora sperimentato. Tra le concorrenti che sono entrate in crisi c’è Cristina Marino che sente il peso di doversi esibire senza Giulio Berruti. Nonostante abbia studiato danza e se la cavi bene, Cristina pensa di non essere all’altezza. Al primo posto in classifica insieme al compagno, Cristina continua ad essere il peggior giudice di se stessa. A lei spetterà il compito di difendere il primo posto conquistato proprio da Giulio Berruti nel corso della terza puntata. Con la sua timidezza, Giulio è riuscito a sedurre tutti. Cristina saprà fare lo stesso?

© Riproduzione Riservata.