David Di Donatello 2018, nomination/ La 62° edizione in prima serata su Rai 1 con Carlo Conti

David di Donatello 2018: la 62esima edizione dei premi più importanti riguardanti il cinema italiano, in onda su Rai 1, il prossimo 21 marzo, condotta da Carlo Conti.

14 febbraio 2018 Fabio Morasca

David di Donatello 2018 su Rai 1 (Web)

La 62esima edizione dei David Di Donatello, il premio più importante per quanto riguarda il cinema italiano, si terrà il prossimo 21 marzo. Dopo due edizioni andate in onda su Sky, la cerimonia dei David di Donatello tornerà ad essere trasmessa dalla Rai. Il galà riguardante la consegna dei premi sarà condotto da Carlo Conti e andrà in onda in prima serata su Rai 1. Domani, mercoledì 14 febbraio 2018, invece, sarà il giorno della conferenza stampa di presentazione dei David Di Donatello durante la quale verranno annunciate ufficialmente le candidature. Durante la conferenza stampa, oltre al conduttore Carlo Conti, interverranno anche Piera Detassis, presidente e direttore artistico Fondazione David di Donatello, Giuliano Montaldo, presidente onorario Fondazione David di Donatello, Angelo Teodoli, il direttore di Rai 1, e Cecilia Valmarana, responsabile di Rai Movie.

DAVID DI DONATELLO 2018: I FILM FAVORITI

Le nomination, quindi, non sono ancora state annunciate ma, andando sul sito ufficiale della manifestazione, è possibile vedere la lunghissima lista di film italiani in lizza per le candidature e, successivamente, per i premi. Tra i film più quotati, possiamo sicuramente citare i seguenti: A Ciambra, film che l'Italia ha selezionato per partecipare all'ultima edizione degli Oscar nella categoria Miglior Film Straniero, Ammore e Malavita, il film rivelazione dei Manetti Bros., Amori che non sanno stare al mondo, Beata ignoranza, Brutti e cattivi, Come un gatto in tangenziale, il film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese che ha sbancato i botteghini, Fortunata, Gli sdraiati, Il premio, La verità vi spiego sull'amore, Mamma o papà, anche questo film con la coppia rivelazione Cortellesi - Albanese, Moglie e marito, Non è un paese per giovani, Questione di karma, Rosso Instanbul, la saga di Smetto quando voglio, Sole cuore amore, e The place, il nuovo film di Paolo Genovese con il quale ha quasi bissato il successo di Perfetti sconosciuti.

DAVID DI DONATELLO: LE EDIZIONI ANDATE IN ONDA SU SKY

Come già anticipato, le ultime due edizioni sono andate in onda su Sky. L'edizione 2016 è stata dominata dal film rivelazione E lo chiamavano Jeeg Robot, diretto da Gabriele Mainetti, che ha portato a casa tutti e quattro i premi riguardanti la recitazione (Miglior Attore e Attrice protagonista, Miglior Attore e Attrice non protagonista). Il premio per il Miglior Film è andato a Perfetti sconosciuti mentre il premio per il Miglior Regista è andato a Matteo Garrone per il film Il racconto dei racconti - Tale of tales. Nell'edizione 2017, invece, è stato il film La pazza gioia, diretto da Paolo Virzì, a portarsi a casa buona parte dei premi più prestigiosi: Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista. Da ricordare, soprattutto l'esilarante discorso di ringraziamento da parte della vincitrice Valeria Bruni Tedeschi. Premiati, anche Valerio Mastandrea, Stefano Accorsi, Antonia Truppo e Enzo Avitabile. Le ultime due edizioni dei David di Donatello sono state condotte da Alessandro Cattelan.

© Riproduzione Riservata.