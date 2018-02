Elisabetta Gregoraci, compleanno da single/ A Villa Borghese con Nathan Falco e le amiche

Elisbatta Gregoraci festeggia il 38esimo compleanno con le migliori amiche al laghetto di Villa Borghese a Roma e con la torta a forma di cuore del figlio Nathan Falco

14 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Elisabetta Gregoraci: compleanno con le amiche

Elisabetta Gregoraci, in occasione del suo trentottesimo compleanno, è stata immortalata, dal settimanale Chi, in edicola questa settimana, al laghetto di Villa Borghese a Roma (dove possiede un attico in centro), sorridente, in compagnia delle sue migliori amiche, Michela, Alessandra e Fabiana, e del piccolo Nathan Falco. La showgirl calabrese sembra aver superato brillantemente la separazione da Flavio Briatore con cui c'è stato un accordo legale. Che tanta serenità sia dovuto al nuovo presunto amore? La conduttrice di Made in Sud, allo scoccare della mezzanotte, però, ha ricevuto una dolce sorpresa da parte del figlio, il primo ed unico uomo della sua vita. Le ha fatto trovare una torta a forma di cuore, hanno spento assieme le candeline ed espresso un desiderio. L'attrice è legatissima al primogenito con cui, spesso, ama farsi immortalare, sui social, nella quotidianità tra scherzi, giochi sul lettone e piccoli dispetti, molto comuni a tutti i bambini della sua età. Il divorzio con papà Flavio non costituisce, sicuramente, un ostacolo per la crescita ed educazione di Nathan che potrà contare sull'affetto di entrambi i genitori, ogni volta che ne avrà bisogno.

NATHAN FALCO: UN BAMBINO SPECIALE

Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, negli scorsi mesi, a Vanity Fair, ha rilasciato la sua prima intervista. Il piccolo, che oggi, ha 7 anni, parla perfettamente 4 lingue (inglese, francese, italiano, un po’ di spagnolo oltre al dialetto napoletano, imparato sul set di Made in Sud) e possiede 2 cellulari. Tifa Milan e sogna di fare il calciatore ricoprendo il ruolo di portiere o attaccante. Mamma Elisabetta lo segue, da vicino, anche, nella scelta del look da sfoggiare ogni mattina: "I vestiti li sceglie già da solo. Io li compro, ma è lui che decide tra quelli appesi nell’armadio". Come tanti coetanei, Nathan ha dei gusti molto precisi: "Gioco a nascondino con mamma o con papà. Solo che mi nascondo così bene che devono cercarmi per due ore. E poi i go-kart e la vela. I cartoni? Non li guardo più, meglio le trasmissioni sportive". E sui due genitori: "Papà forse è il più severo. No, anzi, no. È la mamma che non dice mai “sì”.Vorrei andare a dormire più tardi, ma mi tocca andare a letto alle nove. Tutte le sere quando l’indomani c’è la scuola. Dopo “la preghierina”. Quando volevo fare il bagno, la scorsa estate in Sardegna, la mamma mi diceva sempre di no, che dovevo ancora aspettare un po’".

