Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Sanremo 2018, bagno di folla per i due cantautori a Roma e Milano

Ermal Meta e Fabrizio Moro, i vincitori di Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente hanno cominciato l'instore tour dei rispettivi album; bagno di volla per entrambi a Roma e Milano.

14 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Ermal Meta e Fabrizio Moro

Dopo la settimana ricca di emozioni vissuta a Sanremo 2018, per i vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro è iniziato l’intenso periodo di promozione dei rispettivi album. Il cantautore albanese, naturalizzato italiano, ha pubblicato il suo nuovo lavoro “Non abbiamo armi” mentre il cantautore romano ha pubblicato “Parole, rumori e anni”, una raccolta dei suoi più grandi successi più due inediti compreso il brano vincitore di Sanremo 2018 “Non mi avete fatto niente”. Ieri, sia Ermal Meta che Fabrizio Moro hanno dato il via all’instore tour che li porterà in giro per tutta Italia fino a marzo. Il firmacopie di Ermal Meta è partito da Roma. Ad attendere il cantautore c’era una folla immensa che, dopo lunghe ore di attesa, ha avuto la possibilità d’incontrarlo e avere una foto ricordo con lui. Ermal, però, ha voluto accontentare anche quelli che non sono riusciti ad accedere al luogo dell’evento imbracciando la chitarra e suonando per tutti i suoi fans. L’instore tour di Fabrizio Moro, invece, è partito da Milano. Anche per Moro, il capoluogo lombardo è stato preso d’assalto da migliaia di fans al settimo cielo, pronti a restare in fila per ore pur di incontrarlo. Oggi, invece, Ermal sarà a Firenze mentre Moro a Nola, in provincia di Napoli.

ERMAL META E FABRIZIO MORO, TANTI PROGETTI INSIEME

La collaborazione artistica di Ermal Meta e Fabrizio Moro non si esaudirà a “Non mi avete fatto niente”, brano che ha permesso ad entrambi di salire sul gradino più alto del podio del Festival di Sanremo 2018. Ermal e Fabrizio, infatti, sono attesi da diversi eventi a cui parteciperanno insieme e in futuro potrebbero regalare altri duetti ai fans. Il 28 aprile, Fabrizio Moro sarà ospite di Ermal Meta al concerto che terrà al Forum di Assago. Il 16 giugno, invece, Ermal Meta sarà ospite di Fabrizio Moro al concerto che terrà allo stadio Olimpico. Il 12 maggio, poi, voleranno a Lisbona dove rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2018 con “Non mi avete fatto niente”. Come hanno annunciato più volte durante la settimana sanremese, tra Ermal Meta e Fabrizio Moro è nata davvero un’amicizia speciale che li porterà a collaborare ancora insieme. Ai microfoni di Rtl che ha consegnato ai due cantautori il premio per il brano più trasmesso in radio, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno confermato di voler ancora collaborare insieme. “Scriveremo ancora insieme”, sono le parole di Meta confermate da Moro.

