Eva Henger/ Accuse a Francesco Monte sulla droga esagerate? Lei si pente e dice: "felice di fare pace se..."

Eva Henger non vuole passare da buagiarda ma sembra pronta a fare un passo indietro su Francesco Monte, i due faranno pace? La sua lunga intervista a Chi apre alla quiete

14 febbraio 2018

Eva Henger

Eva Henger non vuole passare per bugiarda e per questo ha esagerato. Questo è quello che viene fuori da una lunga intervista che Chi ha fatto all'attrice rea di aver accusato Francesco Monte in diretta tv, in prima serata, parlando di droga e consumo di marijuana in un Paese straniero. Il caso diventato ormai il canna gate va avanti da due settimane e il pubblico di Canale 5 è un po' stufo di quanto sta succedendo e, forse, lo sono anche i protagonisti di questa storia. La stessa attrice ieri sera ha assistito muta alla diretta dell'Isola dei Famosi (forse messa in un angolo dalla produzione) ma sicuramente non ha taciuto in questa intervista che sarà pubblicata nel nuovo numero del settimanale Chi in cui si parla addirittura di pentimento. La bufera è ormai passata e guardando lucidamente indietro di sé, l'attrice ha deciso di scusarsi, almeno velatamente.

EVA HENGER E FRANCESCO MONTE VERSO L'ACCORDO?

Secondo le sue ultime dichiarazioni sembra proprio che Eva Henger e Francesco Monte potrebbero addirittura trovare un accordo senza andare avanti per vie legali le stesse che, in un caso o nell'altro, potrebbe portare solo cose negative ad entrambi. Eva Henger non rimangia le accuse fatte a Francesco Monte ma sicuramente da ragione ad Alessia Marcuzzi parlando di metodi troppo aggressivi e anche un po' sbagliati: "Ho sbagliato i modi ma sicuramente ho detto la verità. Se non lo avessi fatto sarei stata complice anche io". Con questa frase l'attrice esordisce nella sua intervista continuando e pentendosi un po' di quanto accaduto: "Se lui ammette di aver sbagliato, sarei disposta a fare pace". Proprio ieri sera in puntata la Henger, chiamata in causa da Alessia Marcuzzi sulla faccenda riguardo ad un'ipotetica pace, lei ha sorriso e ha fatto il gesto del telefono. I due si sono già sentiti?

