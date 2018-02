FABRIZIO DE ANDRÈ, PRINCIPE LIBERO/ L’entusiasmo dei fan di Faber e di Marinelli. Attesa per i dati auditel

Su Rai 1 è andata in onda la prima parte di Principe libero, il film dedicato a Fabrizio De Andrè. Forte l'entusiasmo dei fan del cantautore e dell'attore Luca Marinelli

14 febbraio 2018 Bruno Zampetti

È forte l’entusiasmo su Twitter dopo la fine della prima parte di “Principe libero”, il film che Rai 1 ha trasmesso. Ci sono sia i fan di Fabrizio De Andrè che quelli di Luca Marinelli a scrivere tweet pieni di apprezzamenti. I primi sono contenti di vedere in prima serata una fiction dedicata all’indimenticato Faber e alle sue canzoni più celebri. I secondo, invece, apprezzano l’attore romano per questa importante interpretazione. Certo non mancano degli appunti, più o meno forti, come chi fa notare che Marinelli avrebbe potuto fare qualche sforzo in più per avere un accento più genovese che romanesco. I più attenti hanno poi riconosciuto degli artisti che compaiono nel film, visto che sono stati presenti nella vita di Andrè. Non solo Paolo Villaggio e Luigi Tenco, ma anche Cristiano Malgioglio, che si vede al fianco di Dori Ghezzi cui indica qual è la casa di De Andrè.

L’ATTESA PER I DATI AUDITEL

Non resta quindi a questo punto che aspettare i dati auditel per vedere quanti sono stati gli italiani sintonizzati su Rai 1 a dispetto della Champions League che ha visto impegnata la Juventus contro il Tottenham e dell’Isola dei famosi. Dopo i successi di Sanremo e del Commissario Montalbano sarà interessante vedere se la prima rete è riuscita a tenere botta. Per di più portano ancora in prima serata la musica e parlando di uno dei più grandi cantautori italiani ancora molto amato dal pubblico nonostante siano passati diversi anni dalla sua scomparsa e i suoi brani non siano tra quelli che le radio, in particolare i grandi network, ripropongono con più facilità. E naturalmente massimo interesse anche per la seconda parte del “Principe libero”, dove troveremo Faber e Dori nelle mani dei rapitori.

