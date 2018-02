Fabrizio De Andrè, Principe libero/ Anticipazioni: l'incontro con Dori Ghezzi (Seconda parte)

Fabrizio De Andrè, Principe libero anticipazioni: dalle critiche politiche per il suo album “Storia di un impiegato” al rapporto con Dori Ghezzi e la nascita della figlia Luisa Vittoria.

Questa sera, mercoledì 14 febbraio, su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di “Fabrizio De Andrè - Principe libero”, con Luca Marinelli nei panni del cantautore. Prima di scoprire le anticipazioni della nuova puntata, rivediamo cosa è successo ieri sera. Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi si sono appena trasferiti nella loro tenuta in campagna e hanno deciso di festeggiare con gli amici, che hanno invitato a pranzo. Diverse ore dopo, quando la coppia è ormai sola, vengono sequestrati da un gruppo di criminali che sottolineano di non voler fare loro del male se non necessario. Molti anni prima, il giovane Fabrizio rientra a casa dopo l'orario stabilito dal padre, che lo attende per rimproverarlo. Il ragazzo manifesta un forte fastidio per le imposizioni dei genitori, soprattutto per la scelta di un Liceo a cui non vuole andare e le costanti pressioni per partecipare agli eventi mondani della borghesia di Genova. La musica però è già parte della sua vita, come dimostra il piccolo furto di alcuni 45 giri di Elvis Presley a un venditore ambulante e la passione che sente nelle vene non appena scopre che il padre gli ha regalato una chitarra. Diversi anni più tardi, Faber intrattiene amici e avventori di bar grazie alle sue canzoni e all'amicizia di Paolo Villaggio. Tornato a casa ubriaco, scopre che il padre ha bloccato la porta con il chiavistello e rimane a dormire sul pianerottolo. Nei giorni seguenti i contrasti con il padre non terminano, così come il vizio di Fabrizio di confidare i suoi malesseri all'alcool e alle prostitute genovesi.

L'amico Paolo cerca però di convincerlo a puntare tutto sulla musica dopo aver letto il testo di una sua canzone, riuscendo poi a convincerlo a esibirsi di fronte ad alcuni amici e infine a unirsi con lui nel mondo del teatro. In quest'occasione il giovane Fabrizio De Andrè incontra per la prima volta Enrica Rignon, una donna che gli ruberà subito il cuore e che sarà sua moglie per oltre dieci anni. Dopo aver accettato l'invito del teatro, Paolo presenta a Faber due discografici, che spingeranno il cantautore a firmare il suo primo contratto. Fabrizio impone però di evitare di mettere il cognome di famiglia, temendo la reazione del padre. Nelle serate successive incontra in un bar Luigi Tenco, che ha sentito parlare di lui per via del vizio di attribuirsi una delle sue canzoni. Complice una bottigliai, i due diventano subito amici. In una delle sere successive, Paolo rivela a Fabrizio di aver scoperto che diventerà padre, una notizia che lo stesso cantautore ha appena ricevuto da Puny.

I due riceveranno infatti conferma della futura nascita di Cristiano nei giorni seguenti. Negli anni successivi diversi eventi segnano la vita di Fabrizio. La morte di una prostituta che ispirerà la sua “La canzone di Marinella”, l'incontro con l'amico Riccardo, con cui collaborerà per la scrittura di testi e le pressioni dei doveri di padre e marito. Infine la morte di Luigi Tenco, che lo sconvolgerà al punto da spingerlo a scrivere il brano “Preghiera in gennaio”. Le cose iniziano a svoltare quando Mina decide di cantare “La canzone di Marinella”, dando modo a Fabrizio De Andrè di sperare di poter finalmente vivere della sua arte. Persino il padre accetterà le sue qualità di artista, chiedendogli solo di permettere che il fratello Mauro curi i suoi contratti. Durante una serata in cui verrà premiato, Faber incontrerà per la prima volta Dori Ghezzi e vivrà con la ragazza una notte di passione. Il matrimonio con Puny invece crollerà definitivamente, tanto che la donna deciderà di lasciarlo.

Fabrizio De Andrè continuerà a bagnare il suo tormento interiore con l'alcool, registrando al tempo stesso un crescendo di successi. Nei primi anni '70 incontrerà infatti la scrittrice Fernanda Pivano, autrice di un'intervista che gli ruberà di nascosto e in cui i due parleranno di un altro capolavoro dell'artista, “Non al denaro, non all'amore né al cielo”, un disco che contiene alcune poesie di Edgar Lee Masters e della sua “Antologia di Spoon River”. L'anno successivo si ritroverà controvoglia fra i concorrenti del Festivalbar grazie a un'iniziativa dell'etichetta Produttori Associati, a cui risponderà con un secco rifiuto. Sarà un periodo intenso in cui De Andrè trarrà sempre più ispirazione dalla letteratura internazionale, ricevendo anche delle aspre critiche politiche per il suo album “Storia di un impiegato”. Sarà un periodo duro per il cantautore, che a una forte discesa sentimentale contrapporrà ancora una volta una grande collaborazione, quella con Francesco De Gregori. La relazione con Dori inizierà invece due anni dopo la separazione ufficiale da Puny e culminerà con la nascita della figlia Luisa Vittoria, ma anche con il rapimento del '79 per mano dell'anonima sequestri sarda, che si concluderà con il pagamento di 550 milioni di lire da parte del padre Giuseppe De Andrè.

