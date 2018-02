Fabrizio Frizzi/ Compleanno in famiglia: al ristorante con la moglie Carlotta e la figlia Stella

Fabrizio Frizzi, dopo l'ischemia ed il ritorno in tv a L'Eredità, festeggia il suo sessantesimo compleanno con le sue donne, la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella

14 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Fabrizio Frizzi: compleanno in famiglia

Il settimanale Diva e Donna, in edicola questa settimana, ha immortalato Fabrizio Frizzi, in un noto ristorante di Roma, in compagnia della figlia Stella di 4 anni e moglie Carlotta Mantovan, in occasione del suo sessantesimo compleanno. Una famigliola felice e sorridente che sembra volersi lasciare alle spalle i momenti più brutti, superati brillantemente con estremo affetto e le cure amorevoli delle sue due donne. Il conduttore tv, tornato, da poco in tv, al timone de L'Eredità di Rai1, dopo un periodo di convalescenza, a seguito dell'ischemia dello scorso ottobre, ha ricevuto, negli scorsi giorni, una serie di attestati di stima e affetto da parte di amici e colleghi: "Auguro a Fabrizio di continuare a trovare la forza per combattere come sta facendo adesso. Lui è un vero guerriero e lo sta facendo per la sua bambina Stella e per sua moglie Carlotta. Avrei voluto correre da lui, ma le seconde famiglie vanno rispettate. Per questo ho pensato che fosse giusto restare a casa e rimanere in contatto con Carlotta che mi dava notizie" ha confessato, solo qualche giorno fa, Rita Dalla Chiesa (legatissimo all'ex compagno e a tutti i suoi familiari), a Verissimo, ospite del salotto di Silvia Toffanin.

LA FAMIGLIA E' LA SUA PRIORITA'

Fabrizio Frizzi, dopo appena tre mesi, è tornato a lavorare, circodato sempre dall'affetto di amici, colleghi. Con tenacia, sta combattendo la sua battaglia "anche se non è ancora finita. Ogni tanto come è normale, qualche momento di sconforto può esserci, ma l'affetto della famiglia, del pubblico e degli amici è una luce che illumina tutto. La vita è meravigliosa" - ha confessato, pochi giorni fa, all'agenzia di stampa, Ansa - "Posso stare in piedi, parlare e fare il bene il mio lavoro". Il ricordo dell'ischemia che l'ha colpito durante la registrazione di una puntata de L'Eredità è ancora vivo nella mente del bravo conduttore tv: "Poi da lì si è manifestata una situazione di salute seria e ho potuto cominciare a combattere. Se guarirò racconterò tutto nei dettagli, perché diventerò testimone della ricerca. Ora è la ricerca che mi sta aiutando. Colgo di nuovo l'occasione per ringraziare i medici che mi hanno curato e quelli che continuano a seguirmi". E chissà che non sia proprio la figlia Stella e la moglie Carlotta Mantovan ad infondere al presentatore, alla soglia dei 60 anni, la giusta grinta per affrontare, giorno per giorno, le sfide della vita.

