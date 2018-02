Francesca Cipriani/ Di nuovo tra i Peor: "Lancio appello al Ministro della Salute" (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani finisce nuovamente tra i Peor dell'Isola dei Famosi 2018 e lancia un appello al Ministro della Salute perché afflitta dalle punture dei mosquitos

14 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Francesca Cipriani tra i Peor (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani dell'Isola dei Famosi 2018, anche questa settimana, è stato il bersaglio preferito della Gialappa's Band che, un po' come accaduto a Carmen Di Pietro per il Grande Fratello ViP, trova sempre del tempo per dedicargli una serie di filmati con tutte le sue bizarre stranezze e peculiarità che l'hanno resa molto amata dal pubblico. Negli ultimi sette giorni, l'ex Pupa ha ricaricato le batterie grazie alla permanenza sull'Isola del Mejor. La naufraga ha trovato sulla nuova spiaggia una conciglia rosa, modello Barbie, che si sarebbe portata volentieri in Italia come souvenir. Dopo l'euforia iniziale, e su consiglio di Jonathan e Filippo, ha rinunciato all'idea per il timore di essere arrestata. Ai compagni d'avventura, l'isolana ha raccontato che, in adolescenza, è stata vittima di un gruppo di bulli e che, una volta terminata l'esperienza all'interno del reality di Canale 5, vorrebbe sottoporsi a nuovi ritocchini chirurgici per somigliare a Pixie Fox, la "Barbie Umana", spesso, ospite dei progammi di Barbara D'Urso. Che dietro il desiderio della giovane soubrette si nasconda il desiderio di togliersi alcune costole come capitato alla famosa bambola in carne ed ossa? La conduttrice Mediaset, oggi, a Pomeriggio 5, ha manifestato l'intenzione di chiuderla in camerino fino a farle cambiare idea definitivamente. Riuscirà nell'ardua impresa.

L'APPELLO AL MINISTRO DELLA SALUTE PER I MOSQUITOS

Francesca Cipriani, dopo appena una settimana di permanenza sulla spiaggia del Mejor, per volere del bambù misterioso, è finita nuovamente nel gruppo dei Peor, capitanato da Alessia, e costuito da Jonathan, Simone, Nino, Rosa, Giucas. Ha lanciato un appello al Ministro della Salute perché colpita duramente dai mosquitos. Stasera, l'ex Pupa ha ricevuto il voto palese di Franco: "Mi ha nominato due volte senza un motivo" e nominato Amaurys: "Ho apprezzato molto le sue scuse. Abbiamo fatto pace. Ricominciamo da capo". Questa settimana, finiscono in nomination Filippo (con 4 voti) e Amaurys (per scelta del Mejor dopo un pari merito con Paola e Jonathan con tre pareri favorevoli. ilMarco, a sua volta, manda al televoto, Franco lanciando uno scontro a tre tutto al maschile: "Sono in difficoltà perché mi sono immedesimato nella parte del naufrago. Ci sono due persone con cui non ho vissuto nemmeno un minuto, che sono Elena e Franco. Per cavalleria, quindi voto Franco". La puntata si conclude con i messaggi d'amore dei concorrenti, scritti sulle lavagnette, nei confronti dei propri cari in occasione di San Valentino.

