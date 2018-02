Francesco Monte sfida Striscia la Notizia?/ Alessandro Basile: "Staffelli fatti trovare, ti do io il tapiro!"

14 febbraio 2018 Hedda Hopper

"Questa volta hai sbagliato tu", con queste parole esordisce Alessandro Basile amico di Francesco Monte e prezzemolino tv visto che da Mattino 5 a Pomeriggio 5 è sempre in onda dagli studi Mediaset. Il giovane è ormai un volto noto della tv e ha anche dei fan che lo seguono anche sui social dove, proprio poco fa, ha lanciato la sua sfida a Valerio Staffelli e Striscia la Notizia. Il tg satirico sa bene fare il suo lavoro senza mai accusare nessuno ma lanciando sempre il dubbio su tutto e tutti ed è questo che è successo nei giorni scorsi mostrando Francesco Monte proprio nella stessa strada dove abita Cecilia Rodriguez che, proprio in quel momento, era a passeggio con il suo cane. Solo un caso? Valerio Staffelli ha lanciato l'amo poi raccolto dai siti e da altre trasmissioni Mediaset fino a quando, ieri pomeriggio e poi stamattina, ha spiegato nel dettaglio cosa faceva Francesco Monte da quelle parti quella sera. In particolare, Alessandro Basile ha spiegato che il suo amico era in quella strada per recarsi in un'agenzia che cura i suoi interessi.

FRANCESCO MONTE DIETRO LE REGIA DEL NUOVO ATTACCO?

Proprio l'agenzia si trova a pochi metri da casa di Cecilia Rodriguez e l'amico di Monte questo lo sa bene tanto da averlo detto ieri a Pomeriggio 5 e di averlo ribadito quest'oggi a Mattino 5 (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni). Valerio Staffelli ha fatto solo finta di non sapere e di non aver ascoltato oppure no? Alessandro Basile ne è convinto o, forse, è Francesco Monte ad avergli fatto notare quello che è successo in questi ultimi giorni, e così eccolo battaglierlo su Instagram e pronto a sfidare Striscia la Notizia per una consegna all'inviato reo di aver sbagliato. Al grido di "Ciao @valerio_staffellidimmi dove sei che te lo porto io", l'amico di Monte ha postato il video che potete vedere cliccando qui. Dietro il suo attacco c'è l'ex tronista pronto ad un nuovo capitolo della saga che lo ha consacrato come uomo del momento?

