Francesco Monte, videomessaggio Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger fa un passo indietro? Reazioni in diretta

Eva Henger pronta a fare pace con Francesco Monte? All'Isola dei Famosi 2018 arriva il videomessaggio dell'ex naufrago e Mara Venier lancia l'indiscrezione in diretta.

14 febbraio 2018 Anna Montesano

Eva Henger e Francesco Monte

Francesco Monte ha deciso che, pur non presentandosi fisicamente in studio, era comunque necessario far arrivare un videomessaggio nel corso della nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018 (Clicca qui per vederlo). Nella quarta puntata, Alessia Marcuzzi esordisce dichiarando di non voler parlare di certi argomenti delicati - con chiaro riferimento al canna-gate - ed è forse anche per questo che a Nadia Rinaldi, ospite in studio, non viene chiesto nulla a riguardo. Ma della questione si parla comunque quando va in video il messaggio di Francesco Monte che sfiora solamente la vicenda 'canna-gate': “Io non posso e non voglio essere lì perchè ad oggi la sede per affrontare queste tematiche non è uno studio televisivo, quindi in accordo con i miei legali non potrò essere presente. - dichiara l'ex naufrago, ribadendo parole già dette, e poi continuando - Sai quanto ci tenevo a questa esperienza, poteva rappresentare un viaggio per me stesso ed era un viaggio che era appena iniziato".

EVA HENGER: LA FRECCIATINA DI BOSSARI E VENIER E IL "PASSO INDIETRO"

In studio la regia non può non inquadrare Eva Henger che, di fronte alle parole di Francesco Monte, rimane quasi impassibile, accennando di tanto in tanto un sorriso. Non una parola da parte di Eva - controparte di tutta questa vicenda - anche quando, proprio all'inizio della puntata, sembra arrivare nei suoi riguardi una frecciatina di Daniele Bossari e Mara Venier che si complimentano con Alessia Marcuzzi per il comportamento avuto in tutta questa vicenda. Ma la sorpresa arriva quando Mara Venier sposta l'attenzione proprio su Eva e si complimenta con lei rispetto ad alcune dichiarazioni fatte nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola domani, dove parla di un voler far pace con Monte.

EVA HENGER PRONTA A FARE PACE CON FRANCESCO MONTE

Ecco le dichiarazioni di Eva Henger: "Sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. A posteriori, però, dando ragione ad Alessia Marcuzzi, avrei agito in un altro modo…. A botta calda quando mi hanno chiamato bugiarda non c’ho visto più. Invece avrei dovuto insistere con la produzione e costringere i responsabili a fare qualcosa. Era giusto far emergere la verità e se non lo avessi fatto sarei stata complice anch’io. La modalità è stata sbagliata, però. - e infine ammette - Se Francesco ammettesse di aver sbagliato, sarei felice di far pace con lui."

