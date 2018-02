GEMMA GALGANI/ La dama del trono over chiude con Raffaele, ma cerca ancora l'amore (Uomini e Donne)

Al trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani chiude la conoscenza con Raffaele. La dama torinese però crede ancora nell'amore e non smette di sperare.

14 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Oggi, 14 febbraio, è San Valentino e festa degli innamorati. Non può mancare, quindi, un appuntamento con Uomini e Donne. Nel pomeriggio di Canale 5 i protagonisti saranno le dame e i cavalieri del trono over. Ovviamente non mancherà Gemma Galgani, sempre al centro dell’attenzione con le sue travagliate relazione. La puntata del trono over parte il filmato dell’incontro tra Gemma e Raffaele avvenuto dopo la registrazione della scorsa puntata: la dama pensa che lui sia condizionato dalle parole di Tina alla quale ha fatto dei complimenti che l’hanno infastidita e il cavaliere sostiene di essere stato usato. In studio Gemma decide di interrompere la conoscenza con Raffaele, il quale dichiara di non avere più interesse per lei. Tina sostiene che a Gemma non importi niente di Raffaele perché ancora innamorata di Giorgio, mentre Gemma vorrebbe che il cavaliere lasciasse la trasmissione avendole detto di essere venuto per lei. Raffaele, però, decide di rimanere nel programma. Gemma chiede di fare un ballo con Giorgio, scatenando l’ira di Tina e le accuse del pubblico. Nonostante tutto Gemma Galgani crede ancora nell’amore: “Vorrei trovate un amore che non facesse mai tramontare il sole su un nostro eventuale litigio...che mi accettasse senza trucco, scalza spettinata, con i miei difetti, con le rughe che sono il segno delle nostre emozioni, della nostra esperienza! Qualcuno con il quale camminare o meglio che mi cammini accanto, insomma vorrei semplicemente un AMORE ricambiato!”, ha scritto questa mattina Gemma sul suo profilo Facebook. E ha aggiunto, con ironia: “Finirò come Cavaradossi… e muoio disperato ma non ho amato mai tanto la vita... tanto la vita!”, chiamando in causa la Tosca di Puccini.

UOMINI E DONNE: GEMMA GALGANI CHIEDE SCUSA AI FAN

Nei giorni scorsi, Gemma Galgani ha voluto chiedere scusa ai suoi fan per averli trascurati negli ultimi periodi non essendo stata molto presente sui social: “Tutte le volte che personalizzo un messaggio poi mi sento in colpa perché vorrei raggiungervi tutte con una parola che vi faccia capire quanto mi siate care, ma vi porto con me sempre!”, ha scritto la dama torinese. A chi le chiede anticipazioni sulle registrazioni del trono over di Uomini e Donne, la dama risponde con fermezza: “Carissime non chiedetemi notizie sulla trasmissione, scusate ma non rispondo, le mie amiche lo sanno quindi non me lo chiedono mai! Mentre chi e solo di passaggio non può saperlo, ma da adesso si! Bacini”, confermando il massimo rispetto per Maria De Filppi e la redazione del programma di Canale 5. Stando però a quanto rivelato dal sito di Uomini e Donne, sembra proprio che nelle prossime settimane assisteremo a nuove litigate tra Gemma e Tina per le attenzioni di Giorgio Manetti.

