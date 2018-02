GIORGIO MANETTI E ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne, al trono over solo amicizia o qualcosa di più?

Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono tra i protagonisti della puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere farà un dono alla dama, che accenderà le polemiche.

14 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti e Anna Tedesco

Nel giorno di San Valetino torna Uomini e Donne con le dame e i cavalieri del trono over. Nello studio di Canale 5 non mancheranno balli, fiori e regali. Il cavaliere Giorgio Manetti fa un regalo alla dama Anna Tedesco per il suo compleanno e per rinsaldare l’amicizia con lei, dopo gli ultimi attriti. Gianni Sperti giudica inopportuno che il gesto sia stato fatto in studio, ribandendo che secondo lui tra i due non ci sia solo amicizia. Per tutta risposta, Giorgio si dice offeso che Gianni e Tina non lo abbiano ringraziato per il regalo fatto loro, ma l’opinionista fa notare che non l’ha gradito perché si trattava del libro del cavaliere. Il cavaliere Valter, che sta uscendo con Anna, non trova nulla di male nel regalo di Giorgio anche se tra lui e la dama ci sono stati dei fraintendimenti. La dama risponde che lei avrebbe voluto incontrarlo ma i loro impegni non l’hanno permesso. Giorgio, invece, sta frequentando Paola: dopo un’esterna piena di baci, il cavaliere decide di interrompere la conoscenza spiegando che la “chimica” si è spenta.

Giorgio Manetti e Anna Tedesco: amicizia o qualcosa di più?

Dopodiché Gemma Galgani ribadisce che secondo lei tra Anna e Giorgio ci sia una storia, dando vita a una nuova discussione tra dame. Immancabile uno scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: l’opinionista attacca la dama torinese per alcune voci che riguardano lei e Giorgio, che a sua volta la definisce “perfida”. Nelle ultime ore Anna Tedesco ha scritto un post, sulla sua pagina Facebook, in cui rivela di aver sporto denuncia: “Partecipare a un programma televisivo porta elogi e critiche, ma quando sfocia in frasi volgari e soprattutto in minacce, l'unica soluzione è DENUNCIARE! E quindi oggi l'ho fatto, quindi occhio a cosa scrivete non sarò più clemente di certe squallide persone”, con tanto di foto dell’atto di denuncia per “Diffamazione minaccia”.

