I'M DYING UP HERE/ Anticipazioni del 14 febbraio 2018: Adam tradirà Goldie?

I'm Dying Up Here, anticipazioni del 14 febbraio 2018, in prima Tv su Sky Atlantic. Goldie dovrà vedersela con il ritorno del rivale, mentre Eddie affronta Cassie.

I'm Dying Up Here, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

I'M DYING UP HERE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di I'm Dying Up Here, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo originale "The Unbelievable Power of Believing". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ron (Clark Duke) continua ad esibirsi con successo agli Alcolisti Anonimi, preferendo registrare il maggior numero di applausi in un porto sicuro. Più tardi, il locale di Goldie viene interessato da un'aggressione ai danni del nuovo usciere. Il predecessore, Lovis (Steven W. Bailey), non ha digerito infatti che gli abbia soffiato il posto. L'occasione permette inoltre a Ron di fare un passo in avanti: Goldie gli affida infatti l'incarico di gestire gli ingressi dei clienti. Mentre Adam (RJ Cyler) si esibisce al club, Eddie (Michael Angarano) cerca ancora di far ridere qualcuno degli avventori della tavola calda. Scopre inoltre che fra i clienti c'è un famoso conduttore radio. Miles Farber (Ryan Alosio) invece continua a cercare di convincere Nick (Jake Lacy) a lavorare per lui. Nei giorni seguenti,

Edgar (Al Madrigal) convince Ralph (Erik Griffin) a lasciare che lo accompagni in un altro Stato per una vacanza. Durante il viaggio, i due vengono tuttavia fermati da un agente e Edgar fa l'errore di fuggire lungo il deserto alla richiesta di documenti. Ralph e Edgar vengono quindi arrestati per il gesto del comico, andato nel panico per via del possesso di un basso quantitativo di marijuana. Goldie si lascia invece convincere ad un party dell'alta società organizzato da Marty Dansak (Richard Kind), per sostenere Eli Gershmann (Jeffrey Nordling), l'uomo con cui ha una relazione. Al club, Cassie (Ari Graynor) continua ad avere dei problemi con i colleghi uomini e con i loro continui tentativi di sminuire il suo lavoro. Eddie invece affronta il conduttore incontrato il giorno prima e che gli ha rubato una battuta, usandola nel suo programma. Intanto, Ron vive il suo grande momento grazie all'incarico che gli ha affidato Goldie, esibendosi per la prima volta sul palco.

La donna tuttavia rientra proprio in quel momento ed il suo sguardo non fa altro che intimidire l'aspirante comico, che a quel punto non riesce più a fare alcuna battuta. In seguito, Ralph accusa Edgar di essere egoista, ma grazie ad un suo riferimento al Vietnam riesce a fare in modo che l'agente lo rilasci. Ralph tuttavia decide di abbandonarlo in cella, convinto che abbia esagerato. Quella sera, Ron decide di sfruttare il palco degli Alcolisti Anonimi per raccontare la verità sulla propria presenza nel gruppo. Dopo una lite con una transgender, Bill ha la conferma che Nick ha ripreso a farsi di eroina, per via di un ascesso al braccio. Eddie invece cerca senza successo di convincere Cassie a trasformare la loro amicizia in una relazione sentimentale.

ANTICIPAZIONI DEL 14 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 8 "THE UNBELIEVABLE POWER OF BELIEVING"

Nell'episodio di questa sera, Maggie consegnerà a Ron un libro sul pensiero positivo, incoraggiandolo a superare gli ultimi eventi. Eddie invece cerca di capire come gestire la nuova evoluzione nel rapporto con Cassie, che si traduce in un nulla di fatto. La comica infatti crede che sia meglio rimanere amici, ma finisce poi per dargli un consiglio che si rivelerà fatale. Anche Ralph sta cercando di risolvere le tensioni con Ralph, mentre Sully inizia a temere di non riuscire a mantenere la famiglia con il solo lavoro di venditore. Durante il battesimo del figlio, la pressione è così tanta che decide di andare via senza dare alcuna spiegazione. Nel frattempo, Goldie continua a cercare di sostenere Cassie nella scrittura del suo spettacolo, ma scopre che Barton Royce sta aiutando King Theodore a rimettersi in sesto. Spinto dalle riflessioni precedenti, Adam decide infine di affrontare Goldie in merito ai progetti futuri che ha per la sua carriera e decide di appoggiarsi a Royce.

© Riproduzione Riservata.