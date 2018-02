IL SEGRETO/ Nazaria mostra il suo vero volto: è una donna crudele? (Anticipazioni 14 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 14 febbraio: Nazaria mostra il suo vero volto e si rende protagonista di un duro scontro con Fe. Severo medita vendetta...

14 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Una nuova puntata de Il Segreto andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5, a partire dalle ore 16:30. A differenza delle scorse settimane non ci sarà invece il tradizionale appuntamento serale del mercoledì: i telespettatori hanno infatti avuto modo di assistere allo spostamento della puntatona al lunedì, al posto de L'Isola dei famosi 2018 a sua volta in onda il martedì. Tale collocazione, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere mantenuta anche nelle prossime settimane. L'unico episodio di oggi sarà caratterizzato dai nuovi incontri clandestini tra Matias e Beatriz: anche se consapevoli di non poter avere un futuro insieme, i due innamorati decideranno di viversi intensamente, destando però più di qualche sospetto in Marcela. La sposa, infatti, non ci metterà molto a rendersi conto che le lunghe assenze del marito dovranno essere attribuite proprio al suo tradimento con un'altra donna.

Il Segreto: Nazaria getta la maschera

Fin dal suo ingresso nelle trame de Il Segreto, Nazaria ha fatto nascere più di qualche sospetto tra i telespettatori. Pur essendo apparentemente una donna gentile e accomodante, soprattutto con il marito Mauricio, è pur sempre cugina della Montenegro, motivo per cui è davvero difficile pensare che non stia nascondendo un carattere ben diverso. Negli ultimi giorni Fè si è resa conto di come la nuova arrivata sia ben diversa da quello che aveva pensato in un primo momento e nell'episodio di oggi questi dubbi si trasformeranno in certezza: Nazaria getterà la maschera e le farà capire di essere una persona estremamente sicura di sé e decisa a raggiungere i propri obiettivi. Lo scontro tra le due donne di Mauricio sarà inevitabile? Anche per Severo arriverà il momento della resa dei conti: grazie all'aiuto di Adela, lui e Carmelo apprenderanno le vere intenzioni di Donna Francisca, decisa ad entrare in possesso dei loro averi. Per questo decideranno di agire prima che sia troppo tardi e passeranno al contrattacco...

