Ilary Blasi/ Dal ritorno alle Iene al sogno di Sanremo: “Un giorno ci tornerò”

Ilary Blasi torna al timone de Le Iene show accanto a Teo Mammuccari e sogna Sanremo dove spera di tornare un giorno da protagonista dopo l'esperienza nel 2006.

14 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Dopo una vacanza dalla televisione, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone de Le Iene show. Questa sera, insieme a Teo Mammuccari, condurrà la prima puntata della nuova stagione dello show più irriverente della televisione italiana di cui è ormai una veterana. Ilary ha esordito nel 2007 accanto a Luca e Paolo. Da qualche anno, però, fa coppia fissa con Teo Mammuccari con cui ha uno splendido rapporto fatto anche di battute e frecciatine. Nella grande famiglia delle Iene, Ilary si sente ormai a casa. Grazie all’impegno settimanale che la porta a Milano per condurre il programma, la Blasi ha la possibilità di staccare la spina dalla sua famiglia e prendersi una vacanza dai figli e dal marito Francesco Totti. Nessun copione fisso per Ilary Blasi che, dopo i primi anni in cui il patron Davide Parenti le dava continuamente consigli, ormai va a braccio.

IL RAPPORTO CON IL MARITO FRANCESCO TOTTI

Ilary Blasi non è solo una donna dello spettacolo, ma è soprattutto una moglie e una mamma presente con Christian, Chanel e Isabel. In molti pensano che la vera regina di casa Totti sia lei, ma ai microfoni de La Stampa, la Blasi spiega che lei e Totti sono due persone che si danno forza l’uno con l’altra. “Io e Francesco siamo due persone diverse che, insieme, si danno forza. Le racconto un aneddoto: quando Francesco diede l’addio al calcio gli dissi ‘stasera tutti aspettano te, vai da solo’. Mi ha risposto che in uno dei momenti più delicati della sua vita voleva accanto la sua famiglia. ‘Senza voi non vado’. Questo è Totti: mi creda: a casa i pesi sono distribuiti benissimo”, ha spiegato la Blasi che, pur lavorando non fa assolutamente mancare nulla alla sua famiglia – “Sto a Milano 24 ore e il giorno dopo la diretta prendo l’aereo presto e per pranzo ho già le gambe sotto la tavola di casa mia”.

IL SOGNO DI SANREMO

Con il Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha realizzato il sogno di condurre un programma importante, in prima serata, su canale 5. Nel cassetto della moglie di Francesco Totti, però, c’è ancora un sogno da realizzare. “Ho fatto Sanremo da valletta nel 2006 accanto a Giorgio Paneriello e Victoria Cabello. Fu un’edizione sfortunata, ci massacrarono, ma la domenica mattina, quando ripartii per tornare a Roma ricordo che mi voltai verso l’Ariston e dissi: io qui ci torno. Chissà che non avvenga, prima o poi”. Ilary, poi, ha promosso a pieni voti Michelle Hunziker, regina assoluta dell’Ariston e promossa a pieni voti non solo dall’amica Ilary, ma anche dal pubblico. La Blasi, dunque, è pronta a raccogliere l’eredità della Hunziker. Avverrà prima del previsto?

