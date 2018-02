Isola dei famosi 2018, Nomination/ Pagelle: Filippo Nardi, Perez Amaurys e Franco Terlizzi al televoto

Isola dei famosi 2018, video quarta puntata, pagelle e nuove nomination. Filippo, Amaurys e Franco finiscono al televoto. Cecilia Capriotti eliminata.

Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 stenta a decollare. Escludendo il siparietto trash delle scorse settimane tra Francesco Monte ed Eva Henger, il reality dei naufraghi fatica a coinvolgere e a trattenere il suo pubblico. Eppure gli ascolti delle prime puntate sembravano sorridere ad Alessia Marcuzzi, che ieri sera ha dovuto fare i conti con le lamentele dei fan sul web. In parecchi, infatti, hanno notato un calo di ritmo e la puntata, tra litigi e nuove nomination non è sbocciata. La serata si è aperta con lo sfogo personale di Francesca Cipriani, che ha parlato di bullismo e di un passato travagliato. Le lacrime della showgirl hanno preceduto quelle di Filippo Nardi, anche lui ferito da vicende personali e familiari. Craig si è ritirato ufficialmente per un infortunio, mentre Francesco Monte non si è presentato in studio, limitandosi ad una clip per salutare il pubblico a casa. La lite con la Henger non è affatto archiviata, malgrado il tentativo di pace da parte di Mara Venier e Alessia Marcuzzi.

Cecilia Capriotti eliminata

Il televoto ha emesso una sentenza amara per Cecilia Capriotti, eliminata nel duello con Simone Barbato e Alessia Mancini. La modella non è sembrata affatto sorpresa della decisione del pubblico: "...perchè conosco queste dinamiche". Eppure L'Isola dei famosi, a suo dire, è valsa quanto una seduta dallo psicologo: "Mi ha aiutato tanto nel combattere certi fantasmi". Durante la puntata è stato approfondito il rapporto tra Simone Barbato e Elena Moriali. I due sembrano essersi avvicinati molto, ma il comico è ancora piuttosto impacciato nel rapportarsi con la showgirl. La Gialappa's Band ha provato a riportare un po' di brio in trasmissione coi suoi servizi pungenti. Battuta sempre pronta su Franco, Giucas ma anche su Francesca Cipriani. Lo stesso Jonathan, che ha rischiato di finire nelle nuove nomination, è stato nel mirino dei Giallappi. Nemmeno l'ingresso in studio della vulcanica Nadia Rinaldi ha galvanizzato una puntata, che si è prolungata fino a tarda notte.

I nuovi nominati

La quarta puntata ha determinato anche il concorrente peggiore della settimana. Giucas si è salvato in extremis, con una prova di respirazione sott'acqua davvero perfetta. Alessia Mancini ha alzato bandiera bianca dopo pochi secondi, mentre il mentalista continuava imperterrito la sua prova. In studio non sono mancate le battute e le risate, per quello che è a tutti gli effetti uno dei personaggi più simpatici di questa Isola. Poi spazio finalmente alle nuove nomination, che hanno decretato tre uomini a rischio eliminazione. La prossima settimana, infatti, il pubblico dovrà decidere chi eliminare tra Filippo, Amaurys e Franco. La puntata si è conclusa senza sussulti e con il consueto abbraccio tra la Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari. Quest'ultimo ha anche annunciato che Lorenzo Flaherty, ex concorrente del Grande Fratello, sarà il suo testimone per il matrimonio con Filippa. Diversi minuti sono stati dedicati alla promozione di Furore, la fiction che vedrà proprio Flaherty tra i protagonisti.

