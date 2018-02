JEREMIAS RODRIGUEZ / Difende la sorella Cecilia: "Poi venite a parlare di educazione, etica, morale"

Jeremias Rodriguez appare molto arrabbiato nelle recenti dichiarazioni sui social network ed è pronto a scendere in campo per difendere Cecilia e Ignazio Moser.

14 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Cecilia e Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è particolarmente agitato negli ultimi giorni, anche se la ragioni di questo suo improvviso nervosismo non sono troppo chiare. Solo qualche giorno fa, si era espresso raccontando quanto sia stato difficile per lui avere una sorella bella e famosa com Belen. Ma nelle ultime ore, è la presunta crisi tra Cecilia e Ignazio Moser ad averlo mandato su tutte le furie. A quanto pare, l'ex gieffino non ha affatto gradito le insinuazioni fatte a Verissimo nei confronti della sorella, né tanto meno ha gradito il modo con cui è stata messa in discussione la sua serietà a Striscia la notizia. Alcune Instagram Stories pubblicate da Jeremias, sembrano essere un chiaro attacco ai dubbi nati negli ultimi giorni: prima si è limitato a mostrare un video di alcune scene di vita quotidiana di Cecilia e Ignazio, in seguito ha scritto un post particolarmente critico: "Vergognoso, poi venite a parlare di educazione, etica, morale..."

Jeremias Rodriguez scende in difesa di Cecilia e Ignazio Moser

Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella mente di Jeremias Rodriguez? Il gieffino appare particolarmente critico nei social network ed impossibile fare a meno di associare il suo comportamento alle insinuazioni di Striscia la notizia. Va precisato che il clan Rodriguez è sempre stato benevolo nei confronti del tg satirico, ma di recente Cecilia e Ignazio sono stati presi particolarmente di mira. Tutto ha avuto inizio durante la consegna del Tapiro d'Oro a Francesco Monte: solo pochi secondi prima, Cecilia è stata vista da Valerio Staffelli distante solo un paio di metri dal suo ex fidanzato, tempismo che è apparso più che sospetto. Sebbene l'argentina fosse stata in compagnia del suo cane, con tanto di borse della spesa al seguito, le insinuazioni non sono mancate e il giorno successive hanno reso necessaria la consegna di un altro Tapiro, con tanto di corna, proprio a Ignazio Moser. La coppia ha dato le sue spiegazioni: ma davvero è possibile credergli?

© Riproduzione Riservata.