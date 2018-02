LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni 14 febbraio: San Valentino e genitori che picchiano i professori

Oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, alle 16.05 su Rai torna La vita in diretta. In studio si parlerà di San Valentino e dei genitori che picchiano i professori.

14 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta con Marco Liorni e Francesca Fialdini. La puntata di ieri appassionato 1.532.000 spettatori con il 12% di share nella prima parte, e 2.168.000 telespettatori con il 15.8% di share nella seconda parte.. Questo pomeriggio nello studio di La vita in diretta si parlerà di San Valentino, come anticipato dall’inviata Barbara Di Palma su Twitter: “Buon #SanValentin Secondo voi dove sto andando? Ci vediamo più tardi a @vitaindiretta”, ha scritto pubblicando anche una foto in cui tiene in mano un’edizione di “Romeo e Giulietta” di Shakespeare. Starà andando a Verona? Inoltre verso le 17.10 nello studio di La Vita in diretta arriverà Maura Manca, Psicoterapeuta e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, per parlare di genitori che picchiano i professori, dopo i fatti di Foggia.

Genitori che picchiano i figli

Nei giorni scorsi la dottoressa Manca ha scritto un articolo sui danni che fanno i genitori che mettono in discussione la scuola, difendono a spada tratta i figli e arrivano a picchiare i professori. “Sembra ormai che i docenti siano impossibilitati a prendere qualsiasi tipo di decisione in merito al comportamento degli alunni, non sono più liberi di mettere una nota, di dare una punizione educativa, di riprendere un alunno, che immediatamente orde di genitori arrivano a spada tratta in difesa dei loro figli”, ha scritto la psicoterapeuta. Dopo aver parlato della scuola che perde di autorevolezza e dei genitori iperprotettivi, la dottoressa spiega i danni di questa difesa a oltranza dei figli: “I genitori che arrivano a urlare contro gli insegnanti, ad attaccarli davanti ai figli e ad aggredirli fisicamente, forse non si rendono conto che fanno dei danni importanti. In questo modo si insegna ad un figlio a gestire i conflitti e le frustrazioni con la forza e la prevaricazione, si legittima la violenza come modalità di relazionarsi agli altri, si toglie un ruolo all’insegnante, si rinforzano i comportamenti fuori dalle regole e si alimenta una sensazione di impunibilità, in cui tutto è dovuto”.

