LORENZO FLAHERTY / Testimone di nozze di Daniele Bossari: la richiesta in diretta all'Isola dei famosi 2018

Lorenzo Flaherty sarà il testimone di nozze di Daniele Bossari: la richiesta ufficiale è arrivata all'attore nel corso della diretta de L'Isola dei famosi 2018.

L'Isola dei famosi 2018 stenta a decollare, assumendosi il difficile ruolo di uno dei programmi più noiosi degli ultimi mesi. E allora perché non approfittare dell'affetto del pubblico per i protagonisti del Grande Fratello Vip 2, che di strada ne hanno fatta con i loro siparietti trash? Ecco dunque che è stato invitato in trasmissione Lorenzo Flaherty, uno degli ex gieffini vip e presto protagonista della seconda edizione di Furore, in onda su Canale 5 a partire dal 18 febbraio. L'attore ha presentato la sua nuova avventura ma la sua partecipazione non si limitava a questo, ed è davvero difficile pensare che si sia trattato di un semplice caso. Approfittando infatti della presenza dell'amico in trasmissione, Daniele Bossari ha colto l'occasione al balzo per una proposta in diretta proprio come avvenuto qualche mese fa con la sua futura moglie Filippa Lagerback. E anche in questo caso la risposta non poteva che essere positiva...

Quando Daniele Bossari prende una decisione lo fa in grande, esponendosi davanti al grande pubblico. È così che, dopo la proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip 2, le sue imminenti nozze sono tornate ad essere chiamate in causa in un programma televisivo. Nella puntata di ieri sera dell'Isola dei famosi 2018, infatti, l'opinionista ha approfittato della presenza dell'amico Lorenzo Flaherty e gli ha chiesto di essere il suo testimone di nozze. Sorpreso da una simile proposta, l'attore ha accettato con entusiasmo e ha abbracciato l'amico a dimostrare ulteriormente la propria gioia. Le nozze tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback verranno celebrate venerdì 9 giugno in una località ancora top secret, ma che dovrebbe essere non lontana da Milano. Per l'occasione gli sposi hanno chiamato in causa il wedding planner più famoso di tutti e loro caro amico Enzo Miccio. Alla cerimonia saranno invitati tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2.

