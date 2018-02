Le iene show/ Servizi e anticipazioni: i bitcoin e l'erede di Totò Riina (14 febbraio)

Le iene show, anticipazioni 14 febbraio: Ilary Blasi e Teo Mammuccari tornano in onda su Italia 1. Tra i servizi della serata i bitcoin e l'erede di Totò Riina.

14 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Ilary Blasi e Teo Tammuccari - Le iene

Dopo il grande ritorno de Le iene di domenica, condotte da Nadia Toffa, Matteo Viviani, Nicola Savino e Giulio Golia, torna anche l’appuntamento settimanale con le Iene Show. Al timone del programma più irriverente della televisione italiana torna la veterana Ilary Blasi, da anni padrona di casa dello show di Italia 1. Al suo fianco ci sarà, ancora una volta, Teo Mammuccari. A movimentare ulteriormente le puntate delle iene sarà il trio della Gialappa’s Band, pronto ad intervenire nel corso della serata per rendere il tutto più movimentato. La coppia formata da Ilary Blasi e Teo Mammuccari è ormai molto affiatata ed è soprattutto molto amata dal pubblico che apprezza la bellezza e l’ironia della Blasi e il sarcasmo e le battute pungenti di Mammuccari. Ancora una volta, dunque, la strana coppia è pronta a presentare le nuove inchieste delle iene, pronti a mettere in luce le realtà più difficili dell’Italia.

TUTTI I SERVIZI DELLA SERATA

Quali servizi andranno in onda nella prima puntata della nuova stagione de Le Iene show? Si parte con un servizio di Matteo Viviani che si occupa dei bitcoin la moneta virtuale nata nel 2009 sempre più al centro dell’interesse mediatico. La iena cercherà di spiegare al pubblico come funzionano, a cosa servono e se sono davvero utili per facilitare la vita quotidiana. Per capirne qualcosa di più, la iene intervista il fondatore di Bitcoin Foundation Italia Franco Cimatti, esperti di sicurezza informatica, professori universitari, giovani imprenditori. Matteo Viviani si recherà così a Rovereto (Trento), nella “Bitcoin Valley” italiana, dove molte attività commerciali accettano i pagamenti con la moneta virtuale. Filippo Roma, invece, si recherà in Sicilia per capire chi sarà l’erede di Totò Riina, il boss di Cosa Nostra scomparso il 17 novembre 2017.

