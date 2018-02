Loredana Lecciso torna da Al Bano Carrisi?/ La pugliese avvistata con due valigie, crisi superata o....

Loredana Lecciso torna da Al Bano Carrisi? La pugliese avvistata con due valigie e già si parla di crisi superata e di ritorno a Cellino San Marco, sarà vero? Ecco le novità

14 febbraio 2018 Hedda Hopper

Si torna a parlare del triangolo del momento: Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. I tre sono stati al centro del gossip nei giorni scorsi per via di quello che è successo e della possibile crisi che ha travolto e distrutto la storia d'amore tra la pugliese e il cantante, colpa di Romina Power? Per molto sembra proprio di sì visto che l'ex, usando sapientemente i social, ha saputo tenere alta l'attenzione sulla coppia (o non coppia, che dir si voglia). Il gossip impazza e mentre alcuni sognano ancora il ritorno della famosa coppia formata da Romina e Al Bano non solo sul palco ma anche nella vita, in molti, anche vip, hanno le parti di Loredana Lecciso convinti che sia lei la compagna del cantante e che, per questo, meriti rispetto. Rimane il fatto che, come la stessa pugliese ha evidenziato più volte, è che Al Bano non ha preso una posizione netta nemmeno quando era il momento di farlo costringendo così lei a fare qualcosa, ma cosa?

LOREDANA LECCISO TORNA DA AL BANO?

Proprio negli studi di Domani Live, la Lecciso ha confermato di aver lasciato Cellino San Marco ormai da un paio di mesi ma di averlo fatto con la promessa di tornare, forse. Al momento lei ha deciso di pensare alla sua vita e seguire alcuni progetti che l'hanno portata al Nord e, in particolare, nella provincia lombarda. Una volta sistemati i suoi affari tornerà a Cellino San Marco disse in tv qualche settimana fa, che sia davvero arrivato il momento di farlo? Secondo quanto rivela Chi sembra proprio di sì. I paparazzi del famoso settimanale hanno beccato la pugliese con al seguito due valigie e il suo nipotino, Loredana Lecciso si stava solo spostando da una parte all'altra o è davvero rientrata a Cellino San Marco come aveva annunciato a Domenica Live dall'amica Barbara D'Urso? I fan lo sperano convinti che se così fosse presto sentiremo ancora parlare di loro.

