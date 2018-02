Lory Del Santo e Marco Ferri / Rocco Pietrantonio replica alla ex: in Honduras si parla di flirt con Jonathan

Lory Del Santo e Marco Ferri: Rocco Pietrantonio replica alle accuse della sua ex fidanzata, oggi a Pomeriggio 5; Nel frattempo in Honduras si parla di flirt...

14 febbraio 2018 Valentina Gambino

Lory Del Santo e Marco Ferri

Lory Del Santo, dopo le dichiarazioni “contro” Rocco Pietrantonio, tra qualche ora in diretta da Barbara d’Urso, dovrà beccarsi la replica del suo ex fidanzato. Proprio di recente, ha confessato ospite della ruspante conduttrice napoletana che: "Rocco Pietrantonio mi ha lasciato perché era impazzito di gelosia". In tutta questa storia, c’entra anche Marco Ferri, attuale naufrago dell’Isola dei Famosi che, dopo anni di tentativi ha finalmente conquistato un apparente posto in prima fila. La regista di The Lady, ha anche raccontato, con il suo nuovo fidanzato presente, che il suo ex l’avrebbe lasciata dopo avere scoperto che la sua compagna aveva passato una notte al fianco di Marco. "Non ci sono andata a letto perché ho una prassi: la prima notte dormo soltanto. A Cannes per il weekend volevo guardare come si comportava. Ha un gran bel fisico". La notizia ha fatto un frastuono non indifferente anche perché, all'epoca dei fatti il giovane aveva appena 18 anni.

Le allusioni di Filippo Nardi su Marco e Jonathan

Le dichiarazioni di Lory Del Santo avevano però avuto inizio tra le pagine del settimanale "Nuovo" dove aveva raccontato parlando di Marco Ferri: "Mi colpì molto. All’epoca era ancora meglio di ora. Siamo partiti in auto per andare ad una festa a Cannes e Marco Ferri ha guidato per 5 ore. Arrivati in Costa Azzurra, abbiamo scoperto che l’unica camera disponibile era matrimoniale, quindi abbiamo dormito insieme. Lui era sulle sue, molto freddo, aveva sonno ed era stanco. Comunque l’avevo invitato a livello amichevole". Quest’oggi, Rocco Pietrantonio sarà ospite di Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5 per replicare alla sua ex fidanzata. Ed intanto in Honduras, proseguono le dinamiche dei naufraghi e proprio Marco Ferri ha instaurato una bella amicizia con Jonathan. Gli altri concorrenti del cast, soprattutto Filippo Nardi, hanno avuto modo di prenderli in giro osservandoli da lontano: “Jonathan vestito da Alì Babà e Marco con i pantaloncini fucsia, ce li vedi?”, domanda l’ex gieffino parlando con Paola. La Di Benedetto invece, piuttosto seria ha confidato: “Sarei felice… Non starebbero male insieme”.

