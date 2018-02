Luca Marinelli e Valentina Bellè stanno insieme?/ Rumors di flirt sul set di Fabrizio De André Principe Libero

Non è la prima volta che una coppia nasce sul set di un film o una serie tv e sembra che anche per Luca Marinelli e Valentina Bellè sia successo con Fabrizio De André Principe Libero

Valentina Bellè e Filippo Marinelli sono sicuramente due promesse del nostro cinema italiano. Lei è reduce di alcuni film importanti (come Permesso 48 ore fuori al fianco di un altro giovane, Giacomo Ferrara) mentre lui è sicuramente molto in vista dopo il suo Zingaro in Jeeg Robot d'Acciaio. I due si sono ritrovati insieme sul set di Fabrizio De André Principe Libero il film in onda in due puntate su Rai1, ma questi potrebbero non essere i loro soli punti in comune. Le loro carriere sono agli inizi ma sicuramente aver preso parte ad un tributo come quello a Fabrizio De Andrè, li ha avvicinati molto, ma quanto? Il gossip è già pronto a puntare i riflettori sui due giovani attori e di ipotizzare un loro possibile flirt.

SCOOP O SOLO GOSSIP?

A lanciare l'ipotesi è Novella 2000 che proprio per annunciare il suo servizio sulla possibile neo coppia del cinema italiano, ha usato il suo profilo Instagram scrivendo: "Dopo un breve passaggio nei cinema, la serie Fabrizio De Andre´ Principe Libero arriva su RaiUno, in onda il 13 e 14 febbraio. Prodotta da Angelo Barbagallo, ex socio di Nanni Moretti, la fiction ha gia` conquistato la critica. Sul set pare sia nato un grande feeling (di piu`?) tra Luca Marinelli che nella fiction e` Fabrizio De Andre´ e Valentina Belle` (protagonista di Sirene) nei panni di Dori Ghezzi". I due si sono davvero avvicinati come possibili fidanzati o aver condiviso alcune scene importanti relative a sentimenti altrettanto grandi, li ha resi molto amici? Al momento non ci sono conferme ufficiali su quanto dice il settimanale nemmeno da parte dei diretti interessati che in questi giorni sono stati impegnati con la promozione del film e della mini fiction. Dopo che passerà la maretta capiremo davvero quali sono i sentimenti che li legano.

