MADAME X/ Su Rete 4 il film con Lana Turner (oggi, 14 febbraio 2018)

Madame x, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Nel cast: Lana Turner, John Forsythe e Ricardo Montalban, alla regia David Lowell Rich. Il dettaglio della trama.

14 febbraio 2018

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST LANA TURNER E JOHN FORSYTHE

Il film Madame X va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, alle ore 16.45. Una pellicola drammatica che è stata prodotta nel 1966 in USA ed è stata diretta da David Lowell Rich (Il terrore negli occhi del gatto, Jim l'irresistibile detective, Airport 80). Nel cast spiccano attori del calibr di Lana Turner (Lo specchio della vita, Il postino suona sempre due volte, Il bruto e la bella), John Forsythe (La congiura degli innocenti, SOS fantasmi, la serie tv Dynasy) e Ricardo Montalban (Star Trek II - L'ira di Khan, Una pallottola spuntata, Il cacciatore del Missouri). Il soggetto del film è stato tratto dal dramma teatrale La femme X, messo in scena per la prima volta nel 1908, già portata altre volte sul grande schermo. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MADAME X, LA TRAMA DEL FILM

Holly Parker (Lana Turner) è una donna di origini modeste che ha sposato un milionario, Clayton "Clay" Anderson (John Forsythe). La loro unione però non è felice e Holly si sente trascurata dal marito, soprattutto per le sue frequenti e prolungate assenze a causa del lavoro. Ben presto, quindi, Holly comincia una relazione extraconiugale con Phil Benton (Ricardo Montalban), un amico di famiglia. Holly decide però, pentita del suo gesto, di lasciare l'amante che però si è innamorato della donna e non intende perderla. Ne segue un litigio molto animato in cui Phil, per un incidente, perde la vita. Un detective privato stava seguendo Holly ed è stato testimone dell'evento. L'uomo era stato assoldato dalla suocera di Holly, Estelle (Constance Bennett), che non ha mai sopportato la moglie di suo figlio. Estelle ora ha un'arma per ricattare Holly, ma non vuole far scoppiare uno scandalo che metta in difficoltà il figlio. Holly viene quindi costretta a fingere la sua morte ed imbarcarsi per l'Europa. La donna comincia quindi a vagabondare, cambiando spesso nome, per tutto il mondo. I soldi, forniti dalla suocera, non le mancano, e spesso Holly finisce per frequentare night club ed abusare di alcol e assenzio. In Messico conosce Dan Sullivan (Burgess Meredith), ospite del suo stesso hotel. Quest'ultimo, grazie ad un ritaglio di giornale, la riconosce e decide di mettersi in contatto con Clay per ricattarlo...

