MAI DIRE ISOLA/ La Gialappa’s Band racconta l’Isola dei famosi 2018

In seconda serata su Italia 1 arriva “Mai dire Isola” con la Gialappa's Band. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto prenderanno di mira i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018.

14 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Mai dire Isola (Facebook)

Dopo gli inquilini della casa del “Grande Fratello Vip”, anche i naufraghi de “L’Isola dei Famosi” passeranno sotto la lente di ingrandimento della Gialappa's Band. Da oggi, nercoledì 14 febbraio, in seconda serata su Italia 1 va in onda “Mai dire Isola”. Con filmati inediti, Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto prenderanno di mira i naufraghi sbarcati in Honduras. La fonte di materiale da cui attingere sembra inestinguibile: dalle “capacità medianiche” del mentalista Giucas Casella, agli show di Francesca Cipriani, alle perle di saggezza di Franco Terlizzi. Sui social inizia a circolare l’hashtag ufficiale #maidireisola, con cui i fan dei tre speaker esprimono il loro entusiasmo per il programma: “Non vedo l'ora cominci #MaiDireIsola”, “Chi se ne frega di San Valentino!! Dal 14 febbraio #MaiDireIsola su Italia 1 #isola #isoladeifamosi” e “Dopo la barriera corallina di ferro messa nell'Oceano Straniero per non far arrivare gli squali in spiaggia, era inevitabile #maidireisola #isola”, sono alcuni dei cinguettii apparsi su Twitter.

IL PREFERITO DELLA GIALAPPA'S BAND

La Gialappa’s Band partecipa anche alle puntate in prima serata su Canale 5 con incursioni in diretta. Tra i loro preferiti c’è senza dubbio Franco Terlizzi, l'ex pugile, ribattezzato “personal TREN”. Il non famoso, con i suoi strafalcioni ha conquistato, anche il popolo del web: “La Gialappas dedicherà gran parte della trasmissione ai discorsi tra il colto Gaspare e la capra Franco”, “Quest'anno il copione prevede che Nino sia il comico e Franco la spalla (inconsapevole). È chiaro che sia stato arruolato fra i non-vip come materiale per #MaiDireIsola” e “Franco è la Carmen di Pietro di questa edizione dell'#isola quindi se lo "interrogano" e prendono in giro è perché glielo dice la produzione per aiutare i Gialappi con #maidireisola quasi sicuramente”.

