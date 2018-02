MALDAMORE/ Su Rai Movie il film con Luca Zingaretti e Ambra Angiolini (oggi, 14 febbraio 2018)

Maldamore, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Nel cast: Luca Zingaretti, Ambra Angioini e Alessio Bono, alla regia Angelo Longoni. Il dettaglio della trama.

14 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE AMBRA ANGIOLINI

Il film Maldamore va in onda su Rai Movie oggi, mercoeldì 14 febbraio 2018, alle ore 21.10. La pellicola che ha visto il suo esordio nelle sale dei cinema italiani nel 2014, vede come guest star la bella e brava Maria Grazia Cucinotta nel ruolo questa volta non di attrice ma di produttore esecutivo. La Cucinotta è stata scelta direttamente dalla Italian Dreams Factory unitamente a Rai Cinema, compagnie di produzione che hanno sovvenzionato integralmente la pellicola. Maldamore è stato diretto dal bravo Angelo Longoni, un regista attento ad analizzare pregi e difetti della società contemporanea, Longoni ha diretto impeccabilmente nel cast gli attori del calibro di Luca Zingaretti, Ambra Angioini, Alessio Bono e Claudia Gerini. Ottime le musiche composte e dirette dal maestro Sergio Cammariere, un autore musicale che ha spesso collaborato con Longoni durante la realizzazione di altri lavori cinematografici. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MALDAMORE, LA TRAMA DEL FILM

La trama si basa su una classica discussione tra uomini fatta in una sera dopo una cena conviviale da Paolo (Alessio Bono) e Marco (Luca Zingaretti). Il primo è sposato con Sandra, allo stesso tempo sua sorella ha una relazione con l'amico Marco. A primo acchito le due coppie non hanno grossi problemi nelle loro rispettive relazioni amorose, ma come spesso accade nei rapporti di coppia, nulla è veramente come sembra. Paolo e Sandra specialmente vivono il loro amore con molta tensione, una tensione che deriva soprattutto dal desiderio di allargare la famiglia con un bimbo, un desiderio che però non riesce ad essere coronato a causa della mancata gravidanza della donna. Entrambi i maschi intrattengono delle relazioni extramatrimoniale, la base di queste è diversa stante il fatto che Paolo ricerca un figlio, anche se questo deve giungere fuori dal rapporto regolare, mentre Marco è attratto da sempre dal genere femminile. Le compagne sono come spesso accade all’oscuro di tutto, ma la situazione sembra precipitare quando una sera i due uomini si confessano le loro rispettive scappatelle, i loro discorsi che a volte diventano alquanto scurrili sono però ascoltate infatti di soppiatto dalle loro donne, che di fatto vengono al corrente per sbaglio dei tradimenti dei loro rispettivi uomini. Ne viene fuori un film che si basa sulla conoscenza reciproca delle problematiche di coppia, una conoscenza che solo per l’affetto delle donne non sconfina in una rottura dei rapporti, stante l’amore delle donne che nutrano per i loro uomini, un amore che le porterà a sopportare anche quello che per alcune coppie è uno scoglio impossibile da superare e che porta inevitabilmente al divorzio.

