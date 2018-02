MR ROBOT 3/ Anticipazioni del 14 febbraio 2018: Elliot smaschera Darlene?

Mr. Robot 3, anticipazioni del 14 febbraio 2018, su Premium Stories in prima Tv assoluta. Price cerca di incastrare Whiterose, ma scopre che Angela è dalla sua parte.

Mr Robot 3, in prima Tv assoluta su Premium Stories

MR. ROBOT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Mr Robot 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 2°, dal titolo "Annulla". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Irving (Bobby Cannavale) si trova in una tavola calda a discutere di un bonus su un milkshake quando riceve la telefonata di Tyrell (Martin Wallström). L'ex dirigente lo ha infatti avvisato della sparatoria e di temere che Elliot (Rami Malek) sia morto per mano sua. Irving scatta poi semplicemente una foto all'hacker ed istruire il suo team sul da farsi, prima di ricevere via telefono il nome di Angela (Portia Doubleday). Le foto vengono recapitate in seguito a Whiterose (BD Wong), che si trova ancora all'interno della centrale nucleare. Il Ministro discute con il suo braccio destro di come Mr Robot (Chrisian Slater) lavorasse per loro a sua insaputa e di trovare ironico che anche Elliot stia facendo altrettando, compiacendosi del fatto che l'hacker li abbia aiutati a mettere in atto il loro piano. Una settimana dopo, Elliot si ritrova nell'appartamento di Angela e realizza solo in quel momento di essersi sbagliato su Tyrell.

L'hacker vorrebbe quindi avvisare la Polizia, ma la ragazza gli rivela che se lo farà, verrà uccisa. Deciso a fermare la Dark Army, Elliot raggiunge il luogo in cui è stato ferito ed inizia a mettersi in moto per trovare Tyrell. Scopre inoltre che Darlene (Carly Chaikin) lo aspetta nel suo appartamento e che Cisco è morto durante la sparatoria nel locale. Convince quindi la sorella ad aiutarlo ad entrare nel sistema, dato che la città è immersa nel blackout. Sfrutta quindi uno dei computer del club clandestino di gamers, dove Darlene nota che li stanno tenendo sotto controllo. La ragazza entra in un forte stato di ansia ed è costretta a rifugiarsi nei bagni, dove dà sfogo alla propria disperazione. Subito dopo aver chiesto aiuto via telefono, i due uomini della Dark Army la prelevano dalla stanza, mentre Elliot vince il torneo di uno dei giocatori solo per sfruttare il pc.

Riesce però solo a chiudere la backdoor prima di accorgersi che la sorella è in pericolo. Vengono tuttavia prelevati entrambi da Irving, che dopo aver informato un suo contatto riesce a far fermare l'auto della Dark Army che li sta inseguendo. Una volta soli, l'hacker chiede ad Irving di fermare la Fase 2, ricevendo una strana risposta positiva. Solo tempo dopo Elliot si rende conto di non aver fatto un passo in avanti per la rivolzione, ma di aver agevolato le logiche di potere ed il loro tentativo di manipolare le folle. Capisce quindi che è l'unico a poter rimediare al proprio errore e chiede ad Angela di fargli avere un lavoro alla E Corp. Ore dopo, non appena Elliot si è addormentato, Mr Robot scopre da Angela che la backdoor è stata chiusa e va su tutte le furie. I due vengono convocati quindi da Irving, che non sospetta della duplice identità di Elliot, anche se nutre qualche sospetto.

ANTICIPAZIONI DEL 14 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 2 "ANNULLA"

Oltre un mese dopo gli ultimi eventi, Elliot riesce ad avere accetto alla E Corp ed a convincere i manager di livello intermedio a trasformare i documenti cartacei in contenuti digitali. Questo gli dà modo di agire direttamente sulla Fase 2, spostando tutto in un magazzino della società. Intanto, Knowles viene arrestato per l'omicidio della moglie, mentre Joanna interviene in televisione per schierarsi dalla parte del marito. Darlene invece continua a sorvegliare Elliot, dopo aver ricevuto nuove pressioni da Dominique e i federali. Price nel frattempo avanza nel suo piano e dopo essersi accorto che gli manca la Cina, minaccia Zhang con il voto delle Nazioni Unite per fare in modo che la Cina si unisca al Congo. Whiterose tuttavia rivela di avere Angela dalla sua parte e stabilisce che la Fase 2 deve iniziare il giorno delle elezioni. Durante una seduta con Krista, Mr Robot rivela alla terapeuta che sia lui che Elliot sono ormai compromessi.

