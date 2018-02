Michelle Carpente e Max Biaggi / "Io dopo Bianca Atzei? Mai dire mai..."

Il gossip su Max Biaggi impazza e Chi propone una lunga intervista alla sua presunta fiamma, l'attrice Michelle Carpente. Ecco la sua verità e le rivelazioni sul centauro

14 febbraio 2018 Hedda Hopper

Max Biaggi

Il settimanale Chi torna a parlare di Max Biaggi e della sua misteriosa rottura con Bianca Atzei. La cantante sarda è all'Isola dei Famosi 2018 proprio per attraversare questo tunnel e arrivare dall'altra parte ormai libera dal male che il centauro le ha fatto lasciandola senza alcuna spiegazione, e lui? Max Biaggi fa la spola tra l'Italia e Montecarlo ma, intanto, il gossip continua ad occuparsi della sua vita privata. Dopo l'incidente in cui ha rischiato la vita e il suo pieno recupero, Biaggi continua ad essere sulle pagine dei settimanali e, questa volta, per via della sua presunta relazione con la sexy attrice Michelle Carpente. Proprio lei ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi che nel nuovo numero alza il velo sull'amicizia particolare che lega la mora a Max Biaggi. A dire la sua questa volta è proprio l'attrice che, in qualche modo, non smentisce categoricamente il gossip ma rilancia al grido di "Mai dire mai...", tutto vero quindi? Nemmeno questo è esatto secondo lei.

LE PAROLE DI MICHELLE CARPENTE

Michelle Carpente è sicuramente una showgirl a tutto tondo. Il grande pubblico non la conosce ancora ma lei è sempre a lavoro e, in particolare, ha lanciato da poco uno speciale su Ben 10 in onda su Boing e presto la vedremo in prime time su Rai1 ne I Medici 2, la produzione internazionale campione di ascolti nella scorsa stagione, e nella sua vita privata? Michelle Carpente è single ma mamma del piccolo Daniele, la sua priorità assoluta, l'unico uomo della sua vita al momento. E su Max Biaggi? L'attrice rivela di avere un'amicizia particolare con il centauro: "E' un bel ragazzo, una persona stupenda ma come amico, ci tengo a dirlo [...] Nella vita non si esclude mai niente, noi abbiamo molte cose in comune, come i nostri figli, ma siamo proiettati su altro e sul lavoro, al momento. Usciamo da situazioni un po' complicate e non mi va di parlare di una persona che non conoscono ancora bene". Uno spiraglio c'è ancora, il gossip continuerà a fare la sua parte?

© Riproduzione Riservata.