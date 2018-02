PAOLA DI BENEDETTO E FRANCESCO MONTE / Lei ammette: "Tra noi non c'era nulla di finto" (Isola dei famosi 2018)

Paola Di Benedetto e Francesco Monte si rivedranno al termine dell'Isola dei famosi 2018: la dichiarazione arriva dall'ex Madre Natura nel corso del daytime notturno.

14 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Paola Di Benedetto e Francesco Monte

Nella puntata dell'Isola dei famosi 2018 finalmente è tornata alla ribalta una (forse l'unica?) delle papabili coppie del reality show. Tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte l'affinità era apparsa evidente nei pochi giorni di permanenza in Honduras dell'ex tronista anche se poi i due naufraghi avevano dovuto interrompere il loro lento avvicinamento a causa del ben noto ritiro di lui. Da allora, Madre Natura non aveva più nominato Monte, tanto che in molti avevano arricciato il naso per questo suo improvviso voltafaccia. Non è chiaro se sia trattato di una chiara richiesta della produzione, per evitare ulteriori problemi riguardo il 'canna-gate', ma sta di fatto che finalmente dopo diversi giorni Paola ha rivelato un particolare molto importante su Francesco. A colloquio con Marco ha ammesso di pensare ancora molto a Francesco e di volerlo rivedere al termine del programma per riprendere il loro rapporto là dove era stato interrotto.

Paola Di Benedetto e i progetti con Francesco Monte

Nel daytime notturno dell'Isola dei famosi 2018, Paola Di Benedetto ha parlato nuovamente di Francesco Monte e ha rivelato: "Tra noi non c'era nulla di finto o programmato. Mi piacerebbe riprendere da dove abbiamo iniziato. Ovviamente questi sono i miei pensieri, ma chissà lui in Italia cosa pensa. Adesso mi piacerebbe sapere come sta, se è più tranquillo, perché negli ultimi giorni qui era ansioso. Se sarà destino recupereremo fuori. Mi sento una quindicenne, ma devo parlare, ho ancora l'amaro in bocca per il fatto che se ne è andato". La ex Madre Natura ha dunque ammesso che tra loro non c'era il tanto chiacchierato business, ma come fa a sapere che in Italia era questo uno degli argomenti più dibattuti? Il tempismo di Paola è comunque sospetto: proprio nella diretta di ieri sera, anche Francesco Monte ha ammesso di pensare molto a lei e di sperare che la loro 'amicizia' possa riprendere al ritorno della Di Benedetto dall'Honduras.

