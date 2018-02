PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 14 febbraio 2018: Sagittario nervoso a causa di Marte

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 14 febbraio 2018, previsioni segno per segno: Sagittario nervoso a causa di Marte, Pesci delusione lavorativa, Cancro tensioni in famiglia in questo momento.

14 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 14 FEBBRAIO 2018

Ora è il momento di analizzare da vicino segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Partiamo dai segni di Ariete e Gemelli. L'Ariete in questa giornata delicata per i sentimenti potrebbe perdonare una persona che ha creato problemi in passato. In generale si è magnanimi e chi è rimasto interdetto in amore l'estate scorsa riesce finalmente a sbloccarsi. Questa domenica è nel complesso positiva grazie alla Luna nel segno. I Gemelli stanno avendo una rinascita completa in questo 2018, la colpa o, forse, il merito sono esperienze pesanti passate che hanno portato dei cambiamenti importanti. Si è realizzato che la vita vale la pena di essere vissuta in modo completo. In questi giorni, quindi, si vuole molto da tutti quelli che stanno intorno e le persone non devono deludere proprio stavolta. Anche l'amore oggi riserva tante interessanti sorprese.

CANCRO TENSIONI IN FAMIGLIA, NÈ CARNÈ NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni zodiacali da considerare né carne né pesce andando a leggere quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Lo Scorpione sta cercando di capire da chi può avere l'appoggio oppure da chi si deve guardare per evitare di trovarsi a vivere situazioni complicate. Non è una giornata brillante per i nati sotto il segno del Leone che vive delle tensioni e pensa troppo spesso ad altro nella giornata di San Valentino. Si vive una tensione difficile da accettare e si rischia di complicarsi la vita in una maniera dalla quale è poi può diventare complicato uscire. Momento di tensione in famiglia per il Cancro che si rifiuta di crearsi un proprio nucleo e rimane troppo attaccato alla famiglia di origine. La buona forma fisica della Vergine non porta a doversi trovare di fronte a situazioni forzatamente positive. E' un momento in cui sarebbe meglio cercare delle soluzioni.

PESCI DELUSIONE LAVORATIVA, TOP E FLOP

Partiamo dai segni top e flop per organizzare l'oroscopo di oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, di Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle. Delusione lavorativa per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Pesci che non riescono a superare un malessere generale e costante in cui si rischia di crogiolarsi un po' troppo. Momento di grande forza per l'Acquario che giova dell'ingresso della Luna nel segno. E' un momento abbastanza positivo in cui si possono puntare situazioni molto interessanti. Dubbi e tensioni per il Sagittario che è nervoso a causa di Marte in feroce opposizione. Rinascita invece per quanto riguarda i Gemelli che possono giovare di esperienze passate, atte a cambiare diverse situazioni che sembravano delle certezze invece non sono affatto tali. Sarebbe l'ideale reagire e provare a trovare una risposta da persone che sicuramente possono regalare momento di serenità.

© Riproduzione Riservata.