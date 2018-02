POMERIGGIO 5/ Il pubblico non apprezza la presenza dell'amico di Francesco Monte

Oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Spazio all'Isola dei famosi dopo la puntata serale.

14 febbraio 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Barbara D’Urso e il suo salotto di “Pomeriggio 5”. Oltre ai servizi su fatti di cronaca e attualità, Barbara D’Urso dedicherà ampio spazio all’Isola dei famosi, dopo la puntata serale di ieri sera che ha visto l’uscita di scena di Craig Warwick e Cecilia Capriotti. La puntata di ieri di “Pomeriggio Cinque” ha fatto compagnia a 2.278.000 spettatori con il 17.9% di share nella prima parte, a 2.641.000 spettatori con il 18.1% di share nella seconda parte e a 2.461.000 spettatori con il 15.3% di share nella terza parte di breve durata. Il pubblico ha criticato la presenza in studio di Alessandro Basile, migliore amico di Francesco Monte: “Non capisco il senso della presenza di questo pseudo amico di Monte che va a oltranza sia a #mattino5 che a #Pomeriggio5 la prossima mossa è andare a fare il tronista? Si è capito che sta tentando di infilarsi con questa scusa nel mondo della tv. Non siamo del tutto cretini” e “#Pomeriggio5 Basile anche se ti fai tutte le trasmissioni non ti danno il trono rassegnati”.

Di cosa si parlerà in studio?

Molto probabilmente Barbata D’Urso tornerà a parlare del “triangolo amoroso” tra Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Francesco Monte. È stata Striscia la notizia a sorprendere gli ex fidanzati sotto casa di Cecilia mentre consegnava a Monte il Tapiro d’Oro per la questione della presunta canna denunciata da Eva Henger. Anche ad Ignazio Moser è stato assegnato il Tapiro d’oro con tanto di corna. Cecilia ha smentito le voci di corridoio secondo cui dopo l’Isola dei Famosi Monte sarebbe dovuto tornare con lei. Mente Ignazio ha condiviso sui social una gif in bianco e nero in cui lui e Cecilia si scambiano un bacio complice. Pochi minuti fa Cecilia ha pubblicato su Instagram una foto di lei e Ignazio: “Lo so che ti sembra smielato ma l'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi. Io ti dico: "Buttati a capofitto! Trovati qualcuno che ami alla follia e che ti ami alla stessa maniera!". Come trovarlo?Bhè, dimentica il cervello e ascolta il cuore”, la citazione di “Vi presento Joe Black” che accompagna lo scatto.

