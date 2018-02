PRIMA O POI MI SPOSO/ Su Rai 2 il film con Jennifer Lopez (oggi, 14 febbraio 2018)

The wedding planner - Prima o poi mi sposo, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Nel cast: Jennifer Lopez e Matthew McConaughey, alla regia Adam Shankman.

NEL CAST JENNIFER LOPEZ

Il film Prima o poi mi sposo va in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, alle ore 21.20. Una commedia romantica che risale al 2001 ed è stata diretta dal regista Adam Shankman. La protagonista del film è Jennifer Lopez che veste i panni di Mary Fiore, che di professione fa, appunto, la wedding planner. Nel cast del film ci sono anche Matthew McConaughey che interpreta Steve Edison, Bridgette Wilson (Fran) e Justin Chambers (Massimo). Il film non ebbe una grande accoglienza, e la Lopez quell'anno fu addirittura candidata ad un Razzie Awards (gli anti Oscar del cinema) per la peggior interpretazione femminile. Le riprese si sono svolte a San Francisco, soprattutto nelle location del Golden Gate Park, presso il Japanese Tea Garden e la Libreria e i Giardini di Huntington. Ma scpriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

PRIMA O POI MI SPOSO, LA TRAMA DEL FILM

Mary è una giovane italo americana che si è guadagnata la fama di essere una delle più brave wedding planner d'America. I matrimoni che lei organizza sono impeccabili e tutte le spose la vogliono, lei dal canto suo pensa solo alla carriera e spera di poter sfruttare il suo successo per guadagnare una posizione di rilievo nell'agenzia nella quale lavora. Mary non pensa affatto alla vita sentimentale, per quanto si occupi di matrimoni, ed è suo padre che si preoccupa per lei al punto da organizzarle un matrimonio combinato con Massimo. Mary però non ha nessuna intenzione di convolare a nozze, almeno fino a quando non incontra Steve, un medico che un giorno soccorre Mary in strada mentre sta per essere investita. Tra i due scocca il classico colpo di fulmine, almeno finché Mary non scopre che lui è lo sposo del prossimo matrimonio che sta organizzando. Decide allora di toglierselo dalla testa, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo l'amore....

