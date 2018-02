Samanta Togni e Christian Panucci/ Vacanze in Spagna per la coppia nata a Ballando con le Stelle

Samanta Togni e Christian Panucci stanno trascorrendo una romantica vacanza di San Valentino in Spagna, tra Gibilterra e Marbella. A breve la ballerina tornerà a Ballando con le stelle.

14 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Samanta Togni e Christian Panucci

La relazione tra Samanta Togni e Christian Panucci prosegue al meglio dopo circa un anno dall'ufficializzazione della loro storia d'amore. La coppia si era conosciuta nel 2012 a Ballando con le stelle, programma nel quale lei tornerà ad essere presto protagonista e da allora si è frequentata prima come semplici amici e poi come due veri innamorati. Nonostante i diversi impegni di lavoro, che portano spesso Christian Panucci a recarsi in Albania dove è stato nominato commissario tecnico della nazionale di calcio, i due fidanzati hanno deciso di prendersi un periodo di vacanza per festeggiare San Valentino prima della nuova avventura televisiva di lei. Nelle pagine del settimanale 'Diva e Donna', Samanta e Christian appaiono felici e innamorati sul promontorio di Gibilterra, località nella quale sono rimasti per qualche giorno prima di trasferirsi a Marbella (clicca qui per vedere l'immagine delle vacanze da loro pubblicata su Instagram).

Samanta Togni e Christian Panucci in vacanza in Spagna

Samanta Togni e Christian Panucci hanno deciso di non nascondersi più, confessando già da qualche mese di essere una coppia. Entrambi hanno due relazioni importanti alle spalle e due figli: lei è mamma di Edoardo, di 16 anni, lui è papà di Juan, a sua volta di 16 anni. Proprio il rispetto per la famiglia allargata, rende necessario un comportamento prudente per la coppia nata solo da qualche mese. La stessa Samanta qualche mese aveva espresso questo suo desiderio nelle pagine del settimanale Intimità, al quale aveva dichiarato: "Io e Christian ci stiamo frequentando però ci andiamo con i piedi di piombo. È una storia fresca, per cui è meglio essere prudenti. Sì, finora non sono riuscita ad avere una stabilità affettiva, colpa anche del lavoro. Continuo a fare avanti e indietro, abito a Terni e lavoro a Roma. Ma per fortuna alla mia età tutto è ancora possibile".

