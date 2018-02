TERRORE AD ALTA QUOTA - COLLISION COURSE/ Su Cielo il film con David Chokachi (oggi, 14 febbraio 2018)

Terrore ad alta quota, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Nel cast: Tia Carrere, David Chokachi e Meghan McLeod, alla regia Fred Olen Ray. Il dettaglio della trama.

14 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST TIA CARRERE

Il film Terrore ad alta quota va in onda su Cielo oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 2012 con il titolo in lingua originale Collision Course e questa sera va in onda all'interno del ciclo Fatal Destination. Terrore ad alta quota è un film tv che non ha mai avuto passaggi nelle sale cinematografiche ed è stato girato nel 2012 dal regista Fred Olen Ray. La pellicola è nota anche con il titolo Airport 2013, perché si riallaccia al filone di film catastrofici che parlano di disastri aerei. Il cast di attori è formato da Tia Carrere (Kate Parks), David Chokachi (Jake Ross), Meghan McLeod (Krista Miles) e Tim Abell (Ned Hatch). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TERRORE AD ALTA QUOTA, LA TRAMA DEL FILM

Kate è una donna che nella sua vita ha subito un terribile lutto. Suo marito, che amava profondamente, è deceduto in un incidente aereo e lei ha impiegato molto tempo per superare questa tragedia. Una volta che ci è riuscita però ha deciso di condividere la sua esperienza con gli altri e ha scritto un libro raccontando la sua storia. Il libro ha avuto successo e Kate ha appena terminato un lungo tour che l'ha portata in giro per il mondo a presentare il suo romanzo. Adesso però sta finalmente tornando a casa, dove ad aspettarla c'è sua figlia. Sale dunque sull'aereo che dovrebbe condurla a destinazione quando qualcosa di imprevisto accade, una tempesta solare investe il velivolo uccidendo pilota e copilota. A bordo si scatena il panico perché tutti sono convinti di stare andando incontro a morte certa, e anche Kate per un attimo non sa come reagire, attanagliata dal tragico ripetersi degli eventi che hanno condotto alla morte di suo marito. Alla fine però decide di farsi coraggio, perché il suo desiderio è quello di poter abbracciare di nuovo sua figlia. Collaborando con altre persone a bordo cerca così di far atterrare l'aereo salvando il resto dei passeggeri.

© Riproduzione Riservata.