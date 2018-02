TROY/ Su Rete 4 il film con Brad Pitt ed Erica Bana (oggi, 14 febbraio 2018)

Troy, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Nel cast: Brad Pitt, Julie Christie, Eric Bana e Sean Bean, alla regia Wolfgang Petersen. La trama del film nel dettaglio.

14 febbraio 2018

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST BRAD PITT E JULIE CHRISTIE

Il film Troy va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola che è ispirata all'Iliade di Omero. Il film è stato girato nel 2004 da Wolfgang Petersen e si caratterizza per un cast formato da grandi attori hollywoodiani. Il ruolo dell'eroe greco Achille è stato interpretato da Brad Pitt e sua madre, la dea Teti da Julie Christie. L'eroe del campo troiano, Ettore, è stato interpretato da Eric Bana, mentre l'astuto Ulisse ha il volto di Sean Bean. Il re troiano Priamo ha il volto di Peter O'Toole, il giovane Paride che rapisce Elena è invece Orlando Bloom. Le musiche del film sono state composte dal più volte premio Oscar James Horner e la sceneggiatura, che è un libero riadattamento dei testi greci, è stata scritta da David Benioff. Troy è stato distribuito e prodotto dalla Warner Bros ed ha avuto una nomination agli Oscar, oltre che a molti altri importanti premi cinematografici. La pellicola non ha avuto un buon riscontro da parte della critica ma è stato un successo al botteghino. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TROY, LA TRAMA DEL FILM

Agamennone è diventato il sovrano di quasi tutte le città della Grecia eccezion fatta che per una, Troia, la quale è protetta da possenti mura e sembra invincibile. Agamennone ha un possente guerriero tra le sue fila, Achille, il quale non può essere ucciso, essendo per metà umano e per metà divino. Sua madre Teti infatti, una dea, lo immerse da piccino nelle acque di un fiume che lo resero immortale, tranne che per il tallone con il quale lo reggeva. Nel frattempo, una delegazione troiana, formata da Ettore, figlio del re Priamo, e suo fratello Paride, si reca a Sparta per avere l'alleanza contro Agamennone da parte di Menelao ma, Paride si innamora della bellissima moglie di Menelao, Elena, e la porta via con sè, scatenando le ire del sovrano. Questa è la scintilla che fa scoppiare la guerra di Troia, Menelao e Agamennone si alleano contro Priamo e cingono d'asssedio la sua città, che però si dimostra non facilmente espugnabile. Nel frattempo Achille dimostra le sue fragilità, confidandole a Briseide, che aveva rapito per fare un dispetto ad Ettore e Paride ma di cui alla fine si innamora sinceramente.

