UN POSTO AL SOLE/ Peppino è innocente? Proseguono le indagini sulla morte di Salvo (anticipazioni 14 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 14 febbraio: proseguono le indagini sulla morte di Salvo e Peppino sembra libero da qualsiasi coinvolgimento nel delitto.

14 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Rai 3 trasmetterà oggi una nuova puntata di Un posto al sole, caratterizzata soprattutto dalle indagini relative alla morte di Salvo Prisco. Peppino, che si trovava in ospedale proprio nei minuti in cui è stato compiuto il delitto, darà un alibi ragionevole, motivo per cui i sospetti sembreranno allontanarsi da lui. L'uomo dunque è estraneo alla vicenda? Proprio quando le indagini entreranno nel vivo, scoprirermo che sarà meglio non dare nulla per scontato: sarà dunque proprio lui ad avere ucciso il ragazzo per vendicarsi di Gaetano? Ancora una volta Upas potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena, abitudine che ritroveremo anche nel rapporto tra Franco e Angela. Dopo avere messo le cose in chiaro con Luisa, il padre di Bianca faticherà a nascondere i suoi sentimenti per la ex compagna e lo stesso farà anche lei: il ritorno di fiamma tra loro sarà ora un'inevitabile conseguenza?

Un posto al sole: Rossella si sta innamorando di Diego?

Nella puntata di Un posto al sole di San Valentino, verrà concesso spazio anche a due innamorati o presunti tali. Sebbene Diego abbia chiesto a Rossella di stare lontana da lui, evitando così nuovi problemi con Patrizio, per l'aspirante dottoressa sarà impossibile mantenere tale richiesta: l'affetto che proverà per il figlio maggiore di Raffaele sarà troppo grande, motivo per cui si recherà nuovamente da lui per una visita. Quanto ancora questa coppia riuscirà a mettere freno al loro amore? Patrizio sarà completamente concentrato sul lavoro al Vulcano, che lo porterà a collaborare con la sua nuova aiutante Anita. Anche Vittorio diventerà una presenza costante al locale, nella speranza di ottenere una possibilità dalla ragazza che lo ha conquistato. Ma ci sarà qualcosa che proprio non riuscirà ad accettare, ovvero l'amicizia inspiegabile tra lei e Luca Grimaldi. La falsa testimonianza al processo giungerà alla luce prima o poi?

