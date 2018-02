UNA VITA/ Teresa è ferita? Un disperato Mauro irrompe nel palazzo (Anticipazioni 14 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 14 febbraio: Mauro vede la mantella di Teresa sporca di sangue e pensa che l'amata sia ferita. Poco dopo, irrompe nel palazzo...

14 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

La suspense regnerà sovrana nella puntata di Una Vita di oggi, in onda come abitudine su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa gli abitanti di Acacias 38 saranno ancora tenuti prigionieri da Cruz e Julio, pronti a tutto pur di ottenere il ricco bottino della famiglia Valverde. Per questo metteranno le cose in chiaro con la polizia, sopraggiunta sul posto grazie alla fuga di Rosina e Liberto: se non verranno lasciati uscire dal palazzo con il denaro, saranno gli ostaggi a subirne le conseguenze, uccisi l'uno dopo l'altro. E la situazione, in effetti sembrerà presto sfuggire al controllo di Mauro e dei suoi uomini. La tensione infatti sarà molto alta sia all'esterno che all'interno del palazzo: se da un lato l'agente sarà preoccupatissimo per le sorti degli ostaggi, pensando soprattutto ai rischi corsi da Teresa, all'interno dello stesso, la maestra si troverà ad evidenziare il suo coraggio attaccando Julio e cercando di ferirlo. Ma la situazione ben presto sfuggirà di mano ad entrambi...

Una Vita: Teresa viene ferita da Julio?

Nella puntata di Una vita di oggi, Teresa proverà a colpire Julio e poco dopo si udirà uno sparo, che verrà udito anche da Mauro. La mantellina della maestra, sporca di sangue, verrà vista dal poliziotto che deciderà di intervenire, pensando che l'amata possa essere stata ferita. Darà dunque ordine ai suoi uomini di irrompere nel palazzo, anche a rischio di mettere in pericolo la salute degli ostaggi. Nel frattempo, la tensione sarà molto alta tra i vari appartamenti e Ursula cercherà di approfittare della situazione per parlare con Cayetana. Per questo, si rifugerà proprio nel suo appartamento e proverà a capire dalla sua ex padrona se ricordi qualcosa della conversazione avuta tra loro in convento, diverse settimane prima. In tale circostanza, la governante aveva rivelato alla dark lady la verità sulla identità di Teresa. I ricordi saranno ancora presenti, nonostante i suoi evidenti problemi mentali?

© Riproduzione Riservata.