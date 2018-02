UNFAITHFUL - L'AMORE INFEDELE/ Su Iris il film con Richard Gere (oggi, 14 febbraio 2018)

Unfaithful - L'amore infedele, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Nel cast: Richard Gere e Diane Lane, alla regia Adrian Lyne. La trama del film nel dettaglio.

14 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST RICHARD GERE

Il film Unfaithful - L'amore infedele va in onda su Iris oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, alle ore 21.00 per il ciclo "Segreti e Bugie". Il regista che ha curato la direzione dei lavori, è Adrian Lyne mentre del cast fanno parte gli attori Richard Gere (Edward Sumner), Diane Lane (sua moglie Connie) e Olivier Martinez (Paul Martel). La pellicola è un remake del film di Claude Chabrol del 1969 Stephane, la moglie infedele. Per la sua interpretazione, Diane Lane ha avuto una nomination per la migliore interpretazione femminile ai premi Oscar e per la stessa categoria, ha vinto un Satellite Award. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNFAITHFUL - L'AMORE INFEDELE, LA TRAMA DEL FILM

Connie è sposata con Edward e hanno un figlio che si chiama Charlie. Suo marito l'adora, la coppia conduce una vita agiata e sembra tutto perfetto. Ma in Connie c'è un'inquietudine, il bisogno di qualcosa di più, che si concretizza un giorno in un incontro del tutto casuale. Una folata di vento mentre è in strada le fa cadere i sacchetti che ha in mano. Un giovane l'aiuta e, siccome lei si è sbucciata un ginocchio, la fa salire a casa sua per medicarla. Il giovane si chiama Paul, fa il libraio e infatti la sua abitazione è invasa da volumi su volumi, Connie inizia subito ad avvertire una profonda attrazione nei suoi confronti ma per quel giorno resiste e torna a casa, convinta a non incontrare mai più Paul. Lui però le regala un libro, e la donna, con la scusa di volerlo ringraziare, torna a trovarlo. A questo punto la passione diventa incontenibile e i due allacciano una relazione estremamente passionale. Con il tempo però, Connie si rende conto che per Paul lei non è che una delle tante, e Ed, dal canto suo, inizia a sospettare qualcosa al punto da ingaggiare un investigatore privato...

© Riproduzione Riservata.