Uomini e Donne/ Anticipazioni, Jeremias Rodriguez nuovo tronista? "Mai dire mai" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Jeremias Rodriguez sarà il prossimo tronista? "Mi hanno offerto il trono dopo il Grande Fratello Vip, mai dire mai"

14 febbraio 2018 Anna Montesano

Jeremias Rodriguez

Sul trono di Uomini e Donne, il pubblico di Canale 5 potrebbe trovare presto un volto molto noto e fratello di due showgirl tanto amate e discusse: Jeremias Rodriguez. L'invito per diventare il nuovo tronista pare sia già arrivato ma sia stato inizialmente declinato da parte del fratello di belen e Cecilia Rodriguez. È proprio Jeremias ad ammetterlo nel corso di un'intervista rilasciata a Nuovo tv: "Mi hanno offerto un posto sul trono quando sono uscito dal Grande Fratello Vip. In quel momento, ovviamente, d'istinto ho detto di no, ma chissà... - svela il ragazzo, che aggiunge - mai dire mai. Anche perchè ogni volta che dico la parola mai, dopo poco tempo mi smentisco". Non nega quindi che la possibilità di vederlo tronista esiste davvero, soprattutto adesso che è tornato single dopo la storia con Sara Battisti, che dopo alti e bassi sembra essere arrivata al capolinea definitivo.

JEREMIAS RODRIGUEZ SUL TRONO? "ECCO LA MIA RAGAZZA IDEALE"

Ma come deve essere una ragazza per conquistare il cuore di Jeremias Rodriguez? Il ragazzo confessa: "Le ragazze con cui sono stato fidanzato in passato erano tutte molto diverse l'una dall'altra. - così spiega - Tutti dicono di non aver capito il mio genere. In realtà, a me basta che abbia il cuore bello: il resto passa in secondo piano". Il desiderio è, inevitabilmente, quello di trovare la dona della sua vita, quella con la quale creerà una famiglia e che gli darà dei figli. "Mi piacerebbe molto diventare papà - ammette Jeremias, che conclude - ma bisogna trovare la persona giusta. Quindi diamo tempo al tempo".

